Für Erdbeeren ist es nie zu spät

Die leckeren Früchte sind allerdings pflegeintensiv. Warum man Kaffeesatz nicht einfach wegwerfen sollte

Mein Garten ist wichtiger Rückzugsort, aber auch der Ort, an dem möglichst gesundes Obst und Gemüse wachsen sollen. Ich probiere viel aus, manchmal mit Erfolg, manchmal aber auch nicht. Dieses Jahr werde ich in unregelmäßigen Abständen aus meinem Garten berichten und auch immer wieder Experten befragen. Mal sehen, ob es ein erfolgreiches Gartenjahr wird, oder, ob nur die Schnecken satt und zufrieden werden.

Manche Dinge hätte man besser schon früher erledigt. So ist das im Leben und ganz besonders im Garten. Spätestens, wenn die ersten Erdbeeren im Supermarkt angeboten werden, komme ich zur Erkenntnis: Du wolltest mehr Erdbeeren pflanzen, denn eines ist gewiss, Erdbeeren werden bei uns immer komplett gegessen. Die Frage der doch oft mühsamen Weiterverarbeitung stellt sich hier nie. Der Großteil der Früchte wird an Ort und Stelle verspeist. Reife und noch sonnenwarme Erdbeeren sind einfach ein Traum, auch, wenn es sich wirklich lohnen würde, Marmelade herzustellen oder die Früchte einzufrieren. Dafür reichte es allerdings nie. Eines muss man aber wissen, wenn man auf reiche Ernte hofft: Erdbeeren sind durchaus anspruchsvoll.

Der richtige Zeitpunkt, um Erdbeeren zu pflanzen und viele leckere Früchte im Folgejahr ernten zu können, ist der August. Aber auch im Mai können noch Erdbeeren gepflanzt werden, die dann nicht ganz so üppig, dafür aber zeitnah tragen. Ideal sind sonnige Plätze und ein humusreicher Boden. Nachdem es bis jetzt sehr kalt war, sind die Erdbeeren in meinem Beet nicht allzu weit gediehen. Nach Blüte sieht da noch gar nichts aus. Gerade mal die Blätter sehen frisch aus.

Wenn es trocken ist, haben die Pflanzen gewaltig Durst, vor allem in der Zeit von der Blüte bis zur Frucht. Regen hatten wir ja nun. Daran sollte es jetzt nicht mehr liegen. Aber auch im Spätsommer, in der Zeit der Blütenanlage, vertragen die Pflanzen Wasser. Als Dünger eignet sich Kompost, Hornmehl und Kaffeesatz werden in verschiedenen Internetforen als ideale Mischung propagiert. Mein Kaffeesatz wandert derzeit komplett ins Beet. Das fühlt sich sehr nachhaltig an. Ob es die Pflanzen tatsächlich honorieren, wird sich zeigen. Kaffeesatz ins Beet – für Tina Sailer, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg, ist das auf alle Fälle eine Möglichkeit, um die Bodenstruktur zu verbessern. Sie bewertet Kaffeesatz jedoch eher als unspezifisches Hilfsmittel zur Düngung, etwa wie Brennnesseljauche. Von einem Zuviel würde sie aber auch hier abraten. Wer ein spezielles Problem habe, etwa gelbe Blätter an den Pflanzen, müsse zielgerichtet und bedarfsorientiert düngen. Unter Umständen lohne es sich, über die Analyse einer Bodenprobe genauer zu erfahren, welcher Mangel vorliegt.

Erdbeeren wachsen nicht nur im Beet, sondern auch gut in Töpfen, Kästen oder Hochbeeten. Ans Gießen muss man hier noch mehr denken, weil sie leichter austrocknen. Dafür sind sie besser im Zaum zu halten, wenn sie anfangen, Ableger zu bilden. Und man muss sich bei der Ernte nicht so weit bücken. Sie gehen also noch schneller weg.

Nicht gepflanzt werden sollen Erdbeeren, wo vorher Gurken, Tomaten oder Kartoffeln angebaut wurden. Sie sind anfällig für die gleichen Krankheiten. Und nach drei Jahren etwa sollte man den Standort für die Erdbeeren wechseln. Meine Erdbeeren sind vom Hochbeet ins Gemüsebeet und dort von rechts nach links gewandert. Im Sommer muss ich dann nachdenken, wo es mit meiner „Mini-Erdbeer-Plantage“ weitergeht, denn das Hochbeet ist mittlerweile mit Kräutern belegt. Vielleicht in ein neues Hochbeet, das allerdings noch gebaut werden muss.

Welche Sorte ich im Beet habe, weiß ich nicht mehr. Zu lange wandern die Ableger schon durch den Garten. Ein paar Pflanzen habe ich in eine Schale gepflanzt, die noch als Hochbeet-Ersatz herhalten muss. Zwei neue Pflänzchen habe ich im Topf. „Mieze Schindler“ schmeckt wie aus Omas Zeiten, braucht aber eine Befruchtererdbeere, steht auf dem Infoschild, das noch an der Pflanze steckt. Nachdem Mieze Schindler beinahe eingegangen wäre, hat sie jetzt eine Blüte. Das sieht nicht nach üppiger Ernte aus. Daneben wächst ein Pflänzchen der Sorte „Delizz“. Die soll das ganze Jahr über tragen, hat bis jetzt aber nur Blätter. Außerdem hat sich eine Margerite zwischen den Erdbeeren angesiedelt, die ich dort natürlich auch wachsen lasse, auch, wenn es vielleicht nicht ganz so optimal für die Erdbeeren ist. Die Pflanzen, die ich haben möchte, wachsen ohnehin nie da, wo ich sie haben möchte. Dafür an allen möglichen anderen Stellen. Das gilt nicht nur für die Margeriten. Besondere Spezialisten in Sachen „ich wachse, wo ich will und nicht, wo du mich gerne hättest“ sind in meinem Garten auch Himbeeren und Dill.

Vor 20 Jahren habe ich überall im Garten Walderdbeeren als Bodendecker gepflanzt. Jeder Gang in den Garten wurde von ein paar Walderdbeeren versüßt. Kinder und Besucher haben sich immer darüber gefreut. Nach mehreren Umgestaltungen tauchen die Pflanzen noch immer irgendwo auf, gehören also auch zu den Pflanzen, die dort wachsen, wo sie es gerne möchten. Aber auch diese „Überraschungserdbeeren“ sind schnell gegessen. Aufbewahren kann man sie ohnehin nicht.

Im Sommer, wenn die Beeren geerntet sind, schneidet man die Blätter der Pflanzen zurück. Das reduziert das Risiko von Pilzkrankheiten. Auch die Ableger sollte man entfernen, natürlich bis auf die, die man einpflanzen möchte. Macht man es nicht, hat man bald ein Beet voller Blätter, die jedoch keine große Ernte mehr abwerfen. Alles schon erprobt.

Außer auf die Erdbeeren freue ich mich jetzt auch, wenn endlich die Eisheiligen vorbei sind. Dann leeren sich nämlich unsere Fensterbänke wieder, die im Moment von Gurken-, Tomaten-, Paprika- und Zucchinipflanzen belegt sind. Dieses Jahr hat kein Urlaub die Anzucht zunichtegemacht. Die Gurke blüht bereits und darf an schönen Tagen an die Sonne, die Tomaten sind schon richtig groß. Außerdem wartet dort eine Süßkartoffel, die erste Blattansätze hat und jetzt in einen Topf durfte und auch der in den Topf gesteckte Ingwer treibt aus. Wenn es nur endlich warm bleiben würde!