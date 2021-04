Gartenjahr mit der Gemüsewiese

Krumbach Wie schon im letzten Jahr sieht der Start ins gemeinsame Gartenjahr im Krumbacher Gemeinschaftsgarten coronabedingt etwas anders aus. Ein gemeinsamer Auftakt und größere Veranstaltungen an der Gemüsewiese werden auch 2021 vorerst leider nicht möglich sein. Und trotzdem freuen sich die Gärtner auf die warme Jahreszeit und darauf, an der Gemüsewiese in der Krumbacher Innenstadt gemeinsam wieder Schönes und Leckeres zu schaffen. Der städtische Gemeinschaftsgarten steht allen Besuchern und Gärtnern offen. Wer das Team unterstützen möchte, darf sich gerne melden, heißt es in der Mittelung des Krumbacher Quartiersmanagements. Im Geräteschuppen findet sich ein Plan mit aktuellen Informationen. Wer regelmäßig dabei sein möchte, kann sich der Chatgruppe oder der Facebookgruppe anschließen. (zg)

auf https://www.facebook.com/GemuesewieseKrumbach, https://buergerhaus.krumbach.de/aufgaben-ansprechpartner/quartiersmanagement-jugendpflege/Quartiersmanagement Krumbach, 0179/4196134, b.baumann@pro-arbeit.info