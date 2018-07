00:44 Uhr

Gartentag wird wieder zum Publikumsmagneten

Auch Kräuterexpertin Anni Böck aus Wattenweiler war am Gartentag in den Kreislehrgarten nach Krumbach gekommen.

Im Krumbacher Kreislehrgarten wird den Besuchern ein buntes Programm geboten. Warum Obstbäume für die heimische Natur so wichtig sind

Von Monika Leopold-Miller

Der Kreislehrgarten in Krumbach lockte am Gartentag wieder zahlreiche Besucher an. Das Thema „vom Lebensraum Obstbaum zur Kulturlandschaft Streuobstwiese“ stand in diesem Jahr im Mittelpunkt. Zum Gartentag kamen auch in diesem Jahr wieder viele Interessierte in den Lehrgarten in Krumbach, um sich vor Ort bei Kurzvorträgen im Lehrsaal zu diesem und weiteren Themen zu informieren.

Am Infostand der Unteren Naturschutzbehörde berieten Ottmar Frimmel und Werner Witopil (Krumbacher Aquarienfreunde) über Alternativen zum Goldfischteich. Im Gartenteich könnten sich statt Goldfischen beispielsweise auch heimische Teichmuscheln, Elritzen, Molche, Kaulquappen oder Wasserkäfer tummeln.

Auch am Stand des Landesbund Vogelschutz zeigten die Besucher reges Interesse. Hier konnte man testen, ob man den gehörten Gesang dem richtigen Vogel zuordnen konnte. Nicht jeder hat sich hier leichtgetan. Über das Jahr hatten die Bienen auch im Kreislehrgarten fleißig Nektar für leckeren Honig gesammelt. Beim Gartentag bot der Krumbacher Imkerverein den Honig zum Verkauf an. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bot den Besuchern Kostproben verschiedener Apfelsorten an. Die Besucher des Kreislehrgartens kamen am Sonntag auch kulinarisch voll auf ihre Kosten. Für Kinder und Jugendliche organisierten unter anderem auch Mitglieder der Krumbacher Fachakademie für Sozialpädagogik ein buntes Rahmenprogramm.

