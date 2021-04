Gas- mit Bremspedal verwechselt: Unfall in Thannhausen

Wenn man Gas- und Bremspedal verwechselt, kann dies üble Folgen haben. Bei einem Unfall in Thannhausen entstand ein hoher Sachschaden.

Am Dienstag, um 9.55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Str. in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 20.500 Euro. Ein 36-Jähriger wollte dort mit seinem Pkw vorwärts, neben einem dort geparkten Pkw, einparken. Hierbei verwechselte er laut Polizei das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr dem geparkten Pkw hinten auf. Dieser Pkw, welcher unbesetzt war, wurde durch den Aufprall durch einen Zaun, auf das Gelände einer benachbarten Firma geschoben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

(zg)