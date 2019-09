vor 3 Min.

Geänderte Fahrpläne zum Schuljahresstart

Ab 10. September gelten beim Verkehrsverbund Mittelschwaben sowie beim Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien neue Pläne

Der Verkehrsverbund Mittelschwaben sowie der Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien (VMK) und die betriebsführenden VVM-Verkehrsunternehmen haben bekannt gegeben, dass ab dem 10. September folgende Fahrplanänderungen erfolgen:

Linie 818 Günzburg-Krumbach (RBA):

Kurs 601 (H) wird in Kurs 605 mit integriert, somit 6 Minuten früher ab Ichenhausen mit neuem Fahrzeitprofil.

Kurs 605 (H) entfällt dadurch.

Kurs 611 (H) umlaufbedingt 5 Minuten später.

Kurs 612 (R) wird in Kurs 614 mit integriert, somit neues Fahrzeitprofil.

Kurs 614 (R) entfällt dadurch.

Kurs 620 (R) neuer Kurs aufgrund der Bedienung zum Schulschluss nach der 8. Std. in Günzburg

Kurs 622 (R) ab Günzburg 32 Minuten später zum Schulschluss nach der 10. Std. in Günzburg angepasst.

Linie 819 Krumbach-Mindelheim (RBA)

Kurs 3 (H) verkehrt erst ab Bronnen 1 Minute später.

Kurs 5 (H) verkehrt ab Pfaffenhausen. Schüler von Schöneberg als Zubringer in Hasberg für die Line 820 Ri. Krumbach und anderes Fahrzeitprofil bis Mindelheim.

Kurs 5505 (H) verkehrt anstatt des ehemaligen Kurses 19 ab Pfaffenhausen über Schöneberg Unter- Mittel- Oberrieden, Egelhofen bis Mindelheim.

Kurs 4 (R) verkehrt ab Bahnhof Mindelheim schon um 11.59 Uhr.

Kurs 28 (R) verkehrt ab Bahnhof Mindelheim schon um 12.48 Uhr.

Kurs 5528 (R) verkehrt ab Maristenkolleg MN um 12.52 Uhr über Mindelberg, Egelhofen, Ober- Mittel- Unterrieden und Schöneberg bis Pfaffenhausen.

Bei Kurs 24 wurde die Haltestelle MN Krankenhaus für Umsteiger von Linie 911 (OVG 23) aufgenommen.

Bei Kurs 26 wurde die Haltestelle MN Krankenhaus für Umsteiger von Linie 911 (OVG 23) aufgenommen.

Linie 854 und 826 (VMK/BBS)

Krumbach – Ried (montags - freitags).

Die Fahrt 7.30 Uhr Krumbach Bahnhof - Ried-Kammeltal, Hauptstraße wird auf 7.18 Uhr vorverlegt und endet in der neu bedienten Haltestelle „Neuburg/K. Schule“.

Zusätzliche Fahrt: 7.41-7.47 Uhr Neuburg (Kammel) Schule – Ried-Kammeltal Hauptstraße.

Ried – Krumbach (montags - freitags).

Neue Fahrt: 7.33-7.41 Ried-Kammeltal Hauptstraße – Neuburg Schule.

Linie 830 (VMK/BBS)

Thannhausen – Scheppach (montags - freitags).

Scheppach – Thannhausen (montags - freitags).

Die Fahrt 7.25-7.45 Thannhausen Kirche – Ried-Kammeltal, Hauptstraße wird auf 7.13 Uhr vorverlegt.

Die Fahrt 16.15-16.32 Scheppach Kirche – Thannhausen Kirche wird auf 15.53 vorverlegt.

Linie 831 (VMK/BBS)

Thannhausen – Mindelheim (montags - freitags).

Die Fahrt 17.02-17.27 Markt Wald Rathaus – Mindelheim Forum Busbahnhof Mo - Do an Schultagen entfällt.

Mindelheim – Thannhausen (montags - freitags).

Der Verstärkerbus an Schultagen 13.04-13.24 Mindelheim Hermelestraße – Zaisertshofen entfällt.

Die Fahrt an Schultagen 13.00-13.30 Mindelheim Forum Busbahnhof – Markt Wald an Schultagen bedient die Orte Markt Wald und Zaisertshofen in umgekehrter Reihenfolge, sodass die Fahrt in Zaisertshofen endet.

Die Fahrten 16.19-17.31 Mindelheim Brennerstraße – Eppishausen montags - donnerstags an Schultagen und 16.21-16.51 Mindelheim Forum/Busbahnhof – Markt Wald Rathaus an Ferientagen sowie freitags an Schultagen werden zu einer Fahrt montags - freitags zusammengefasst, die zusätzlich über Aspach/Weiler, Haselbach Kirche, Kirrberg Abzw., Balzhausen Kirche/Rehm verläuft und in Thannhausen endet.

Die Fahrt montags - freitags 17.30-18.20 Mindelheim Forum/Busbahnhof – Thannhausen Kirche entfällt.

Linie 833 (VMK/BBS)

Thannhausen – Könghausen

Die Fahrt montags - freitags an Schultagen 12.20-12.56 Thannhausen Schulzentrum – Aspach/Weiler verkehrt 10 Minuten später um 12.30.

Linie 837 (VMK/BBS)

Walkershofen – Ursberg (montags - freitags).

Die Fahrt 6.26-07.17 Markt Wald Bahnhofwirtschaft – Ursberg Gymnasium bedient zusätzlich Balzhausen.

Die Bedienung von Mittelneufnach entfällt bei der Fahrt 6.27-6.52Uhr Mittelneufnach – Balzhausen. Diese Fahrt wird bis zur Haltestelle Ursberg Gymnasium hin verlängert.

Dafür entfällt die Fahrt 7.00-7.10 Uhr Balzhausen – Ursberg Gymnasium.

Linie 850 Günzburg - Ulm (RBA)

Kurs 16 an Schultagen (H) verkehrt umlaufbedingt 5 Minuten früher.

Kurs 115 (R): neu für die neue Schulschlussbedienung im Raum Günzburg nach der 8. Stunde und nach der 10. Stunde bis Leibi.

Linie 870 (Probst)

Der Kurs 6.36 ab Rieden nach Ichenhausen wird auf 6.30 vorverlegt wegen Anschluss an die RBA Linie 818.

Linie 871 (Probst)

Beim Kurs 7.25 ab Hammerstetten nach Wettenhausen zusätzliche Haltestelle Wettenhausen Gymnasium (Ankunft 7.58).

Der Kurs 13.17 (ab Reifertsweiler) fährt nun 13.00 ab Wettenhausen Gymnasium.

Kurs 1530 ab Günzburg erweitert um die Haltestelle Behlingen, Ried.

