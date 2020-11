vor 33 Min.

Gebühren für Wasser werden in Deisenhausen künftig günstiger

Plus Der Gemeinderat kalkuliert die Wasser- und Abwassergebührensatzung von Deisenhausen neu. Für die Bürger bedeutet das: günstigere Beitragssätze.

Von Emil Neuhäusler

Über eine Beitrags- und Gebührensatzung finanzieren die Kommunen die Herstellung von Gebäuden, die Ausstattung mit technischem Know-how sowie die notwendige Verrohrung für die Wasserversorgung und die Entwässerungseinrichtung. Wie es die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes verlangt, wurden nun die Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge neu kalkuliert. Informationen dazu gab es in der Gemeinderatssitzung.

Die Neuberechnung bezieht sich beim Abwasser auf das ganze Gemeindegebiet Deisenhausens sowie auf zukünftige Erweiterungsflächen in Deisenhausen Süd und dem Lauseler Grund in Unterbleichen. Bei der Trinkwasserversorgung sind nur die Ortsteile Deisenhausen und Nordhofen betroffen, da Ober- und Unterbleichen von der Günztalgruppe versorgt werden. Die in den genannten Bereichen lebenden Bürgerinnen und Bürger dürfen sich schon bald auf günstigere Beitragssätze freuen.

VG Krumbach unterscheidet zwischen Herstellungs- und Wassergebühren

Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach, Dieter Gumpinger, stellte klar, dass zwischen Herstellungsbeiträgen und Wasser- beziehungsweise Abwassergebühren zu unterscheiden sei. Mit Letzteren würden vor allem Reparaturen und bis zu einem gewissen Investitionsaufwand Verbesserungen am System finanziert. Während die Gebühren alle vier Jahre auf den Prüfstand kommen, hat die neue Herstellungssatzung eine Geltungsdauer von fünf bis zehn Jahren.

Mit der neuen Globalberechnung war das Fachbüro Kommunalberatung Dr. Schulte / Röder Kommunalberatung UG aus Veitshöchheim beauftragt. Dessen Vertreter Michael Schulte war der Sitzung in Form einer Live-Videoübertragung zugeschaltet. Er berichtete von den notwendigen Vorarbeiten: Die Grundstücksflächen mussten nach neuestem grundbuch- und vermessungsamtlichen Stand erfasst sowie die Geschossflächen aktualisiert werden. Zudem wurde der bisherige Investitionsaufwand eruiert, wobei die dafür erhaltenen Zuwendungen und anderweitigen Deckungsmittel in Abzug gebracht wurden.

Die günstigeren Gebühren gelten in Deisenhausen ab nächster Woche

Für die Umlage bei der Entwässerungssatzung wurde eine Gesamtgrundstücksfläche von 735.699 Quadratmetern sowie eine Geschossfläche von 222.621 Quadratmetern errechnet. Der umlagefähige Aufwand beträgt nach Abzug von Fördermitteln rund drei Millionen Euro. Darin enthalten sind unter anderem „historische“ Investitionen für Schmutzwasserkanäle (800.000 Euro), Regenwasserkanäle (400.000 Euro), Mischwasserkanäle (3 Millionen Euro) und Kläranlage (600.000 Euro). Davon werden nach einem im Kommunalabgabengesetz geregelten Schlüssel 29,4 Prozent auf die Grundstücksfläche und 70,6 Prozent auf die Geschossfläche umgelegt. Das ergibt dann einen Beitragssatz von 1,20 Euro pro Quadratmeter für die Grundstücksfläche sowie 9,51 Euro pro Quadratmeter für die Geschossfläche erheblich günstiger als bisher (Grundstücksfläche 2,50 Euro pro Quadratmeter und Geschossfläche 17,50 Euro pro Quadratmeter). Nach der neuen Satzung, rechnete Schulte vor, kommt ein durchschnittliches Anwesen mit 700 Quadratmetern Grundstücksfläche und 300 Quadratmetern Geschossfläche auf 3693 Euro. Bürgermeister Bernd Langbauer ergänzte, dass diese neuen Beiträge natürlich nur für zukünftige Erschließungen gelten.

Günstigere Beiträge wird es auch bei der Wasserversorgungseinrichtung in Deisenhausen und Nordhofen geben. Hier wurde eine Grundstücksfläche von 563.000 Quadratmetern und eine Geschossfläche von 173.000 Quadratmetern für die Umlage berechnet. Die errechnete Investitionssumme beläuft sich auf 498.652 Euro. Eingerechnet sind unter anderem 162.500 Euro für das Leitungsnetz sowie 80.000 Euro für den Erhalt eines Notverbundes. Von der Gesamtsumme werden 40 Prozent mit der Grundstücksfläche sowie 60 Prozent mit der Geschossfläche verrechnet. Daraus resultiert dann der neue Grundstücksflächenbeitrag von 0,35 Euro pro Quadratmeter (bisher 1,55 Euro pro Quadratmeter) und der neue Geschossflächenbeitrag von 1,72 Euro pro Quadratmeter (bisher 5,15 Euro pro Quadratmeter). Nach der Beispielrechnung kommt das bei der Entwässerungssatzung herangezogene Beispielgrundstück auf einen Beitrag von 817 Euro.

Die neuen Beiträge wurden abschließend vom Gemeinderat einstimmig anerkannt und erhalten eine Woche nach öffentlicher Bekanntgabe Gültigkeit.

