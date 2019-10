Gebühren für den Kindergarten festgelegt

Plus Bei der Gestaltung der Betreuungsgebühren soll der dritte Kindergarten in Thannhausen keine Sonderrolle spielen. Den Waldkindergarten verhindern bislang ungeklärte Fragen.

Die neue, dritte Kinderbetreuungseinrichtung in Thannhausen soll ja bekanntlich vom BRK-Kreisverband Günzburg getragen werden. Im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung wurden zunächst einige das Personal betreffende Entscheidungen getroffen.

Die Eckdaten des neuen Kinderhauses in Thannhausen 1 / 9 Zurück Vorwärts Inbetriebnahme 1. September 2020

Einrichtungsart Kindertagesstätte für Kinder von neun Monaten bis zum Schuleintritt.

Plätze 50 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze, vier bis fünf Plätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 17.30 Uhr, Freitag von 6.30 bis 16 Uhr.

Zeiträume Bringzeit von 6.30 bis 8.30 Uhr (abhängig von der Buchung der Eltern). Kernzeit (zu der in der Regel alle Kinder in der Einrichtung sind) von 8.30 bis 12.30 Uhr. Mittagsruhe für die Kinder, die in der Einrichtung schlafen, bis 14.30 Uhr. Abholzeiten zwischen 12.30 und 13.30 Uhr beziehungsweise 14.30 und 17.30 Uhr.

Schließzeiten Zwei Wochen in den Sommerferien; zwischen Weihnachten und Neujahr für drei bis fünf Tage; zwei bis drei Brückentage im Jahr; zwei bis drei pädagogische Tage beziehungsweise Planungstage. Die Öffnungs- und Schließzeiten orientieren sich jährlich am Bedarf der Eltern, der durch die jährliche Elternbefragung ermittelt wird.

Personal Pro Kinderkrippengruppe drei Fachkräfte (Erzieher/Kinderpfleger/Berufspraktikant); pro Kindergartengruppe zwei Fachkräfte.

Ausbildung Ausbildungsstätte für SPS-Praktikanten (Sozialpädagogische Seminar zu Beginn der Erzieherausbildung), freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Fachoberschüler und Kinderpflegerschüler.

Bislang unter dem Arbeitstitel firmierenden Projektnamen „BRK Kinderhaus Thannhausen“ gilt es noch einen endgültigen Namen für die Einrichtung zu finden.

Soll der dritte Kindergarten in Thannhausen "Löwenzahn" heißen?

Herbert Fischer (CSU) hatte dazu gleich eine Idee. „Ich würde Löwenzahn gut finden“, sagte er mit Blick auf die naturnahe Gestaltung des Konzepts. Als Erinnerung an die einstige, gleichnamige Kindersendung mit Peter Lustig würde der Name doch gut zum naturnahen Konzept passen. Bürgermeister Schwarz hielt das für einen guten Vorschlag. Die Räte sollten sich dennoch mehrere Vorschläge in den kommenden Wochen durch den Kopf gehen lassen. Erst in einer der nächsten Sitzungen soll endgültig über den Namen entschieden werden.

Ein Beschluss wurde lediglich zu den Gebühren gefasst. Der Empfehlung des Kämmerers Thomas Bihler, die Gebühren für den neuen Kindergarten den bestehenden Einrichtungen anzupassen, schloss sich der Rat einstimmig an. „Es spricht alles dafür, das so handzuhaben“, kommentierte Gerd Olbrich (SPD).

Die Kindergartengebühren in Thannhausen 1 / 8 Zurück Vorwärts Die monatliche Gebühr für eine Buchungszeit unter 4 Stunden beträgt 60 Euro.

Buchungszeit für 4 Stunden: monatlich 65 Euro.

Buchungszeit für 4 - 5 Stunden: monatlich 70 Euro.

Buchungszeit für 5 - 6 Stunden: monatlich 75 Euro.

Buchungszeit für 6 - 7 Stunden: 80 Euro.

Buchungszeit für 7 - 8 Stunden: 85 Euro.

Buchungszeit für 8 - 9 Stunden: 90 Euro.

Buchungszeit für 9 - 10 Stunden: 95 Euro.

Josef Merk (CSU) interessierte sich dafür, wie es sich mit den Gebühren angesichts des Zuschusses des Freistaats in Höhe von 100 Euro pro Kind verhalte. Bihler erklärte, dass etwa bei einem Gebührensatz von 95 Euro, der aktuell für eine tägliche Betreuungszeit von 9 bis 10 Stunden täglich in den Thannhauser Kindergärten pro Monat erhoben werde, der Differenzbetrag von 5 Euro bei der Kommune verbleibt und das Defizit schmälert. Über weitere Gebühren entscheidet der Träger selbst.

Bürgermeister rät, Gebühren für Kindergärten in Thannhausen zu erhöhen

Mit Blick auf das Defizit mahnte Bürgermeister Schwarz den Rat, zu gegebener Zeit die Betreuungsgebühren zu erhöhen. Er riet, diesen Schritt lieber jetzt noch während der alten Wahlperiode zu vollziehen, als den neuen Stadtrat mit dieser eher unangenehmen Entscheidung starten zu lassen.

Nach wie vor hängt das Projekt eines Waldkindergartens in der Schwebe. Bürgermeister Schwarz zufolge bremsen ungelöste Haftungsfragen die Einrichtung eines solchen Kindergartens aus. Dass die Stadt die Haftung für die Sicherheit der Kinder im Wald übernimmt, will Schwarz ausschließen, er zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass es gelingen wird, diese Frage zu lösen.