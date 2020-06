13:00 Uhr

Gefährliches Überholen bei Wattenweiler: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Überholvorgang auf der B 16 bei Wattenweiler kam es offenbar zu einer gefährlichen Situation. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Sonntagnachmittag, befuhren mehrere Fahrzeuge in einer Kolonne die B 16 bei Wattenweiler in Richtung Krumbach. Hierbei kam es laut Polizei zu einem Überholmanöver, bei dem mehrere Pkw-Fahrer in der Kolonne durch den Überholenden gefährdet wurden.

Ohne triftigen Grund gebremst?

Nach dem Wiedereinscheren soll ein Verkehrsteilnehmer ohne triftigen Grund stark abgebremst haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Krumbach nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines grünen Geländewagens sollte sich unter der Telefonnummer 08282/905-0 mit der Polizeiinspektion Krumbach in Verbindung setzen. (zg)

Themen folgen