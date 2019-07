05:00 Uhr

Gefängnisstrafe für Krumbacher Hundebesitzer

Ein 59-Jähriger wird wegen eines Faustschlags und Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Die Biss-Attacke seines Hundes auf ein Mädchen in Krumbach wird dagegen separat verhandelt.

Von Wolfgang Kahler

Die Biss-Attacke einer Englischen Bulldogge gegen ein sechsjähriges Kind in Krumbach im Oktober vergangenen Jahres hatte für großes Aufsehen gesorgt. Der 59-jährige Halter des Tieres war vom Amtsgericht wegen dieser Körperverletzung und weiterer Delikte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. (Lesen Sie dazu auch: Nach Biss in Krumbach: Maulkorb- und Leinenzwang für den Hund ). In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Memmingen wurde der Mann am Freitag erneut verurteilt, aber nicht wegen der Hundeattacke. Dieses Verfahren wird separat verfolgt, weil diesmal ein wichtiger Zeuge fehlte.

Hund biss Mädchen in die Wange

Der Vierbeiner war in der Heinrich-Sinz-Straße im Stadtzentrum völlig überraschend aus einer Hofeinfahrt gestürmt und hatte das von seinem Vater begleitete Mädchen in die linke Wange gebissen. Eine tiefe Fleischwunde war die Folge. Das Kind hat den Vorfall recht gut verarbeitet, aber nach wie vor große Angst vor Hunden, wie ihr Vater vor Gericht sagte. Vorsitzender Richter Klaus Mörrath trennte jedoch diesen Teil des Verfahrens ab, weil ein Bekannter des Hundebesitzers nicht als Zeuge zur Verfügung stand. So blieb es bei den anderen angeklagten Delikten, die auch nicht gerade harmlos waren. Bei einer Auseinandersetzung hatte der Angeklagte einem koreanischen Professor einen Faustschlag versetzt, als dieser mit seinem Auto nicht aus der vom Angeklagten blockierten Hauseinfahrt kam. Außerdem war der 59-Jährige mehrfach ohne gültigen Führerschein mit seinem Auto gefahren. Einmal wurde er von der Polizei erwischt. Da behauptete er, er besitze einen griechischen Führerschein, hatte ihn aber nicht dabei. Die Beamten ließen ihn weiterfahren.

Führerschein entpuppt sich als Totalfälschung

Auf ziemlich „dubiose Weise“ – so Richter Mörrath – war der Krumbacher an die ausländische Fahrerlaubnis gekommen: Die Theorieprüfung legte der 59-Jährige in Deutschland ab, die Fahrprüfung innerhalb einer Viertelstunde auf einem Innenhof in Athen. Legal war das natürlich alles nicht, der Führerschein entpuppte sich als Totalfälschung, wie der Richter feststellte. Die früher legal erworbene Pappe hatte der Angeklagte bereits 1991 abgeben müssen.

Besonders negativ für den Krumbacher wirkte sich ein beträchtliches Vorstrafenregister aus, das bis ins Jahr 2003 zurückreicht. Dazu gehören unter anderem Fahren ohne Führerschein, Körperverletzung und Drogendelikte. Nach einem Urteil des Amtsgerichts Günzburg stand der Mann noch unter offener Bewährung. Unter diesen Umständen war eine Geldstrafe nicht mehr möglich, sagte der Richter und verhängte sieben Monate Gefängnisstrafe. Vergeblich hatte Verteidigerin Barbara Buck-Wiedenmann auf den neuen Arbeitsplatz und die zu pflegenden Eltern hingewiesen und maximal drei Monate für den Faustschlag beantragt. Die Staatsanwältin hatte dagegen zehn Monate Haft gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Themen Folgen