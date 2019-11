19.11.2019

Geht’s auch umweltfreundlich?

Sylvia Schaab liest aus ihrem Buch „Es geht auch ohne Plastik“ in der Stadtbücherei Krumbach

Die Autorin und Journalistin Sylvia Schaab stellt im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach am Dienstag, 26. November, Beginn 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Krumbach ihr aktuelles Buch „Es geht auch ohne Plastik“ vor. Dabei zeigt sie Möglichkeiten auf, wie der Einstieg in ein plastikfreieres Leben gelingen kann.

Plastik, wohin das Auge reicht. Mikroplastik in Kosmetik, Weichmacher in Kinderspielzeug, eingeschweißte Lebensmittel, synthetische Fasern in Kleidung – kaum ein Bereich in unserem Leben, der ohne Kunststoffe auskommt. Mit fatalen Folgen: Im Frühjahr 2012 verendete ein Pottwal an der Küste Andalusiens. In seinem Bauch wurden 17 Kilo Plastikmüll gefunden. Sylvia Schaab zeigt in ihrem Buch auf, wie mit vergleichsweise einfachen Mitteln ein deutlich nachhaltigeres Leben gelingen kann. Denn mit ihrer Familie lebt die Autorin selbst seit mehr als drei Jahren nahezu plastikfrei.

Dabei lässt Sylvia Schaab keinen Lebensbereich aus: vom verpackungsfreien Kochen über richtiges Mülltrennen und Saubermachen ohne Plastik bis hin zu plastiklosem Wohnen, Gärtnern, Mobilsein und Feiern deckt sie alles ab. Sympathisch und gänzlich ohne erhobenen Zeigefinger stellt die Autorin in ihrem Buch alternative Konsummöglichkeiten, nützliche Einkaufstipps und nachhaltige Produkte vor.

Sylvia Schaab, Autorin und Journalistin für nachhaltige Verbraucherthemen, lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Augsburg.

Über ihr plastikfreies Leben schreibt sie in ihrem Blog „Grüner wird’s (n)immer“. Sie engagiert sich in diversen Netzwerken und Vereinen für umweltpolitische Themen, hält Vorträge und gibt Workshops. (zg)

für die Autorenlesung gibt es bei der Stadtbücherei Krumbach, Telefon 08282/82097, im Abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903 sowie bei Bücher Thurn 08282/995199 in Krumbach.

