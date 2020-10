Geiger Automotive: Betriebsrat will mit Arbeitgeber verhandeln

Der Automobilzulieferer Geiger Automotive, eine Tochtergesellschaft der Sanoh Industrial Co. Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan, verlagert die bayerischen Standorte Ziemetshausen (im Bild) und den Hauptsitz Murnau nach Penzberg in Oberbayern in eine Mietimmobilie.

Bild: Peter Voh