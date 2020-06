00:31 Uhr

Geld für zwei Wallfahrtskirchen

100000 Euro gehen an Maria Vesperbild und an Oberwaldbach für die Renovierung der beiden Gotteshäuser

Die Bayerische Landesstiftung fördert Maßnahmen der Denkmalpflege im Landkreis Günzburg mit insgesamt 105000 Euro. Dies hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung beschlossen, wie der heimische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter mitteilt. Er setzt sich nach eigenen Angaben stetig dafür ein, dass Mittel der Bayerischen Landesstiftung in den Landkreis Günzburg fließen. „Im Landkreis Günzburg konnten mit Unterstützung der Bayerischen Landesstiftung bereits viele bedeutsame Baudenkmäler für die kommenden Generationen erhalten werden“, so Alfred Sauter.

Zwei Wallfahrtskirchen im Landkreis Günzburg profitieren von Zuschüssen der Bayerischen Landesstiftung: 85000 Euro fließen in die Außen- und Inneninstandsetzung der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild und 20000 Euro in die Sanierung der Wallfahrtskirche in Oberwaldbach.

Alfred Sauter: „Durch die Renovierungsarbeiten werden die Gotteshäuser wieder in neuem Glanz erstrahlen. Es ist sehr erfreulich, dass die Bayerische Landesstiftung hierzu einen Beitrag leistet.“

Die seit 1972 bestehende Bayerische Landesstiftung fördert kulturelle und soziale Projekte, vor allem Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von bedeutenden Bau- und Kunstdenkmälern in Bayern, aber auch Baumaßnahmen nicht staatlicher Museen, modellhafter Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie herausragende Projekte der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe. (zg)

