vor 17 Min.

Geldbeutel wieder gefunden, Geld aber weg

Das Bargeld wurde in Krumbach von einem unbekannten Täter entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagvormittag, gegen 9 Uhr hat eine Frau aus Krumbach ihren Geldbeutel verloren. Offenbar hatte sie diesen laut Polizei nach einem Einkauf in einem Geschäft am Höllgehau auf dem Dach ihres Pkw liegen lassen und diesen nach wenigen Metern Fahrt verloren. Die Geldbörse konnte schließlich von einem Passanten gegen 9.30 Uhr in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße aufgefunden werden. Das darin enthaltene Bargeld ist in der Zwischenzeit von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (zg)

Themen Folgen