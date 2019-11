vor 23 Min.

Gelungenes Konzert der Krumbacher Jugendkapelle

Die Jungmusiker des Musikvereins Krumbach zeigten bei „Jugend in Concert“ in der Mittelschule ihr Können

Auch heuer luden die Jungmusiker des Musikvereins 1816 Krumbach wieder zum traditionellen Konzert in die Krumbacher Mittelschule ein. Eröffnet wurde „Jugend in Concert“ vom 19-köpfigen Nachwuchsorchester.

Unter der Leitung von Marina Beer präsentierten die Kleinsten des Vereins den zahlreichen Besuchern mit „Little Brown Jug“ von Luigi di Ghisallo ein Volkslied im Big-Band-Sound. Diesem folgte die Filmmusik zu „Shrek“ und „Accidentally in Love“. Sein erworbenes, vielseitiges Können stellte das Orchester schließlich auch mit der Zugabe, dem Popsong „Y.M.C.A.“, unter Beweis, wofür es mit reichlichem Applaus belohnt wurde.

Mit dem von Franz Watz für Blasorchester arrangierten Konzertmarsch „Carmen“ aus der gleichnamigen Oper, leiteten anschließend die fast 50 Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle ihren Konzertpart ein. Gleich darauf wurden die Besucher in vier abwechslungsreichen Sätzen in verschiedene Länder von Bert Appermonts „Gullivers Reisen“ entführt und fanden sich schließlich in der düsteren Filmwelt von „Game of Thrones“ von Frank Bernaerts wieder. Nach einer kurzen Pause ging es mit Musik zum Musicalfilm „The Greatest Showman“ von Paul Murtha weiter. Außerdem konnten sich die Gäste bei „How to rain your dragon“ von John Powell bildlich vorstellen, wie sich zwischen dem jungen Wikinger Hicks und einem Drachen, den er ursprünglich jagte, eine innige, wenn auch verbotene Freundschaft entwickelt. Abgerundet wurde auch der zweite Konzertteil mit Popmusik aus den 80er-Jahren. So mancher Besucher fühlte sich bei „80er- Kult(tour)“ von Thiemo Kraas in seine Jugend zurückversetzt.

Nach diesem letzten, bravourös gespielten Stück, bedankte Marina Beer sich bei allen Kindern und Jugendlichen für ein weiteres spannendes und erfolgreiches Jahr. Für sie ging mit „Jugend in Concert“ ihr zweites Jahr beim Musikverein Krumbach zu Ende. Dieses war geprägt durch unglaublichen Spaß, beeindruckenden Zusammenhalt und große Probendisziplin. Besonders stolz ist sie allerdings darauf, nun mit ihren „großen“ Zöglingen den Sprung in die Oberstufe gewagt zu haben. Der imposante Klangkörper, mit seiner so ausgewogenen und zugleich mitreißenden Dynamik und Agogik und präzise und sicher dargebotener Rhythmik ist reif dafür.

Das äußerst gelungene Konzert beendete die junge Dirigentin mit ihrer „Juka“ schließlich mit der fetzigen Zugabe „Children of Sanchez“ von Peter Schaars. Für ihre Darbietung auf höchstem Niveau erhielten auch diese Musiker gebührenden Applaus von den begeisterten Zuhörern. (zg)