vor 16 Min.

Gemeinde Neuburg will mehr gefragt werden

Als Zumutung, insbesondere für landwirtschaftliche Fahrzeuge, wurden im Neuburger Marktgemeinderat die Berliner Kissen am Bahnübergang in Hirschfelden erachtet. Die Bankette beidseits der Straße wurde durch ausweichende Fahrzeuge stark beschädigt.

Aufregung um gefällte Eschen und Berliner Kissen am Bahnübergang Hirschfelden.

Die offizielle Sitzung im Neuburger Marktgemeinderat war bereits gelaufen. Da meldeten sich nacheinander Otto Bader und Manfred Glogger zu Wort. Es ging um vier gefällte Bäume am Ortseingang in Neuburg und um das sogenannte „Berliner Kissen“ am Bahnübergang bei Hirschfelden. „Die Bäume gehörten zum Ortseingang von Neuburg, sie fehlen“, bedauerte Bader. Vor ein paar Wochen wurden sie von heute auf morgen gefällt.

Das gefiel dem Zweiten Bürgermeister nicht. „Wer hat die Fällung durchgeführt“, so seine Frage. „Es ist eine Staatsstraße und die Zuständigkeit liegt beim Staatlichen Bauamt Krumbach“, so Bürgermeister Schlögl. Ihm, dem Bürgermeister, habe die Aktion auch missfallen. „Angeblich waren die Bäume krank“, so Schlögl. Für Josef Hösle nicht nachvollziehbar. „Der Kern war gesund“, so seine nachträgliche Feststellung am verbliebenen Baumstumpf. „In Naichen durfte wegen des Radwegebaus eine Eiche nicht gefällt werden“, so Bader. Der Radweg musste „Drumherum“ gebaut werden. „Das soll noch einer verstehen, mal so, mal so“, schüttelte Bader mit dem Kopf.

Wie Kämmerer Markus Dopfer auf Rückfrage unserer Zeitung mitteilte, waren die vier Bäume laut einem Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes Krumbach vom Eschensterben befallen. Die Standfestigkeit der Bäume war nicht mehr gewährleistet. Eine Ersatzpflanzung sei etwa dreihundert Meter weiter nördlich in Höhe des Flurkreuzes vorgesehen.

Die Diskussion um das sogenannte „Berliner Kissen“ am Bahnübergang in Hirschfelden ist ebenfalls noch nicht abgeebbt. „Eine Zumutung für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhänger“, sagte Marktrat Manfred Glogger, der selbst Landwirt ist. Auch seien schon nach wenigen Tagen die Banketten beidseits ausgefahren. „Die Aufmerksamkeit des Fahrers liege jetzt bei dieser Aufpflasterung und weniger beim Zugverkehr.

Kritik wurde an der Stadt Krumbach laut. „Der größte Teil des Fahrzeugverkehrs kommt aus Neuburg, warum wurden wir nicht gefragt“, so Glogger. Bürgermeister Schlögl verwies auf die Zuständigkeit der Stadt. Er möchte diesbezüglich mit der Stadt Krumbach Kontakt aufnehmen. Der Neuburger Rathauschef hielt eine Besichtigung mit allen Verantwortlichen für notwendig. (dje) "Seite 27

Themen folgen