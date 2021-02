vor 34 Min.

Gemeinde Waltenhausen soll Heizkosten im Feuerwehrhaus Weiler zahlen

Plus Die Feuerwehr im Waltenhauser Ortsteil Weiler will nicht benachteiligt sein und fordert deshalb finanzielle Unterstützung – genau wie es in Waltenhausen und Hairenbuch der Fall ist.

Von Werner Glogger

Mit 24 Aktiven stellt die Freiwillige Feuerwehr in dem relativ kleinen Ortsteil von Waltenhausen ein beachtliches Kontingent und ist ein Garant für die Sicherheit der Bürger. Bedingt durch die Corona-Vorschriften ist die Übungstätigkeit zurzeit nicht möglich, aber der gute Ausbildungsstand sorgt für eine hohe Einsatzbereitschaft und der ausgeprägte Gemeinschaftssinn ist ausschlaggebend, dass zahlreiche anfallende Arbeiten, Renovierungen oder Instandhaltungen im und außerhalb des Feuerwehrhauses in Eigenleistung unentgeltlich erledigt werden. So der Einbau einer Gasheizung für den Aufenthaltsraum, der neben der Nutzung als Schulungsraum auch zur Aufbewahrung kälteempfindliche Geräte, wie Batterien oder Funkgeräte im Winter dient. Während die anfallenden Stromkosten zu Lasten der Gemeinde gehen, werden die Kosten für den Gasverbrauch aus der Vereinskasse bestritten, was Gemeinderat Gebhard Daiser veranlasste, in der Ratssitzung auf diese Handhabung hinzuweisen.

„Nachdem für alle Verbrauchskosten, die in den Feuerwehrhäusern in Waltenhausen und Hairenbuch anfallen, die Gemeinde aufkommt, sind wir in Weiler benachteiligt“, monierte Daiser und stellte den Antrag auf Gleichbehandlung. Zustimmung erhielt er von den Ratskollegen, und Bürgermeister Alois Rampp signalisierte, eine einheitliche Regelung herbeizuführen. Während seiner bisherigen Amtszeit seien ihm noch nicht alle Vereinbarungen bekannt geworden, bedauerte Rampp. Er wolle diese einsehen, und in der nächsten Sitzung das Thema nochmals zur Sprache bringen, um eine zufriedenstellende Entscheidung herbeizuführen.

Musikverein Waltenhausen bittet um Erlass der Steuerschuld

Der Musikverein Waltenhausen berichtete in einem Schreiben vom Erhalt eines Gewerbesteuerbescheides und bittet um Erlass der Steuerschuld. Bürgermeister Rampp wies darauf hin, dass dies aus gesetzlichen Gründen nicht möglich sei. Er brachte den Vorschlag, den Betrag durch einen einmaligen Zuschuss abzudecken, zur Beratung und Abstimmung. Nach Klärung über das Zustandekommen des Steuerbescheides und dem Hinweis, dass der Musikverein zwar für seine Jugendarbeit gelegentlich von der Gemeinde unterstützt wird, die Ausbildung von Nachwuchskräften aber kontinuierlich erfolgreich praktiziere, stimmte das Gremium der einmaligen außerordentlichen Unterstützung zu.

Ebenfalls auf eine Benachteiligung für die Bürger, die den Gehweg entlang ihres Grundstücks von Schnee und Eis befreien müssen, wies Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Kolb hin. Vielfach treffe den Nachbarn keine Räumpflicht, da die vorbeiführende Straße nur einseitig mit einem Gehweg ausgestattet ist, oder überhaupt kein Gehweg angelegt ist. Eventuell könnte die Gemeinde die Räumung übernehmen und die Kostenbelastung in einer Satzung regeln, fügte Kolb an. Diesem Vorschlag stand vor allem Bürgermeister Rampp skeptisch gegenüber, denn die Arbeiten müssten absolut zuverlässig erledigt werden und die Haftung geklärt werden. Eine gerechte Lösung zu finden, sei sehr schwierig, meinte Rampp, sodass alles so bleibt, wie es die Winterdienstregelungen vorschreiben.

