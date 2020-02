vor 5 Min.

Gemeinde und Vereine teilen sich künftig die Kosten

Nicht alle Gemeinderäte in Aichen sind mit der Kostenverteilung einverstanden. Knackpunkt war die einmalige Reinigung aller Fenster im Bürger- und Feuerwehrhaus Obergessertshausen

Das neue Bürger- und Feuerwehrhaus im Aichener Ortsteil Obergessertshausen wurde im September 2018 seiner Bestimmung übergeben. Seitdem haben Feuerwehr, Musikverein sowie Krieger- und Soldatenverein dort ihr Domizil. Nachdem diese im ersten Betriebsjahr die Kosten für Betrieb und Unterhalt allein getragen haben, wurde nun durch die Betreibergesellschaft (GbR) Bilanz gezogen. Ansinnen der GbR ist, die Gemeinde, die ja Besitzer des Gebäudes ist und es auch für ihre Zwecke wie Wahlen und Sprechzeiten für den Bürgermeister nutzt, soll sich an den Kosten beteiligen.

Gemeinderat Werner Schmid, der ja schon beim Bau des Haues federführend war, hatte einen Vertragsentwurf ausgearbeitet, der die Unterhalts- und Betriebskosten für das Bürger- und Feuerwehrhaus zwischen Gemeinde und Bürgerhaus-GbR regelt. Er trug folgende Regelung über die Kostenverteilung vor:

l Die Gemeinde ist Eigentümer des Bürger- und Feuerwehr-Gerätehauses am St.-Peter- und Paul-Platz. Sie gewährt den drei Vereinen unter dem Dach der Gesellschaft bürgerlichen Rechts das uneingeschränkte Nutzungsrecht im gesamten Gebäude und den Außenanlagen für diverse Vereinsaktivitäten. Da die beteiligten Vereine beim Bau hohe Eigenleistungen erbracht haben, wird keine Miete erhoben.

l Versicherungen, Brandversicherung und Gebäude-Haftpflicht die sich auf das Gebäude und das Grundstück beziehen, werden durch die Gemeinde abgeschlossen und beglichen. Von der Gemeinde wird keine Grundsteuer erhoben. Die GbR sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen, besonders der gesundheitlichen Bestimmungen. Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt durch Vereinsmitglieder.

l Die laufenden Kosten für Heizung und Strom werden von der Gemeinde und der GbR zu gleichen Teilen übernommen. Die Kosten für Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Kaminkehrer und Telefon übernimmt die Gemeinde. Die Kosten für die Innen- und Fensterreinigung trägt komplett die GbR.

l Erhaltungs- und Reparatur-Arbeiten am Äußeren, an der Betriebstechnik (Heizung) des Gesamt-Objektes und an allen Einrichtungen trägt die Kommune. Kleinere Reparaturen im Innenbereich bis zu 500 Euro Gesamtkosten im Einzelfall werden von der GbR beglichen.

l Die Gemeinde erstellt einmal jährlich eine Betriebskosten-Abrechnung. Zeitraum ist vom 1. Januar bis 31. Dezember. Bis zur Abrechnung werden die anfallenden Kosten für Gas und Strom durch die Gemeinde bezahlt.

l Der unbefristete Vertrag beginnt am 1. Januar 2020. Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund durch beide Vertragspartner möglich, so abschließend Schmid.

Darauf entwickelte sich eine rege Debatte. Besonderer Knackpunkt war die Passage: Die Gemeinde zahlt einmal jährlich die Außen-Reinigung aller Glasflächen des Gebäudes. Letztendlich wurde dieser ersatzlos gestrichen und der Vertrag mit zwei Gegenstimmen verabschiedet. (kk)

