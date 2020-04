vor 20 Min.

Gemeinderäte in Balzhausen verabschiedet

Bürgermeister Daniel Mayer dankt den Ausscheidenden für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit

Zum Schluss der außergewöhnlichen Zusammenkunft der Gemeinderäte im Schulungsraum des Feuerwehrhauses kam etwas Wehmut auf. Da es die letzte Sitzung der zu Ende gehenden Wahlperiode war, verabschiedete Bürgermeister Daniel Mayer die sieben scheidenden Ratsmitglieder.

Nach 24 Jahren Amtszeit ist für Zweite Bürgermeisterin Adelinde Baur, CSU-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wieser und Wolfgang Neu nach zwölf Jahren sowie nach sechs Jahren für Wolfgang Bollinger Schluss. Da sich das Wählerforum „Balzhauser Neue Liste“ 2020 aufgelöst hat (wir berichteten), scheiden auch Klaus Langhans, Herbert Scheffler (beide zwölf Jahre) und Robert Wank (sechs Jahre) zum 30. April 2020 aus dem Gremium.

Der Gemeindechef machte einen kurzen Rückblick auf die sechs Jahre seiner ersten Amtszeit, in denen gemeinsam viel bewegt wurde. Er denke hier besonders an die Sanierung des heutigen Bürgerhauses, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Bauhof sowie an den örtlichen und überörtlichen Hochwasserschutz.

Dank und Anerkennung sprach er für die geleistete Arbeit sowie das Engagement zum Wohl von Bürgern und Gemeinde Balzhausen aus. Lob gab es für die vielen fruchtbaren Diskussionen, die immer wieder zu mehrheitlichen Entscheidungen führten.

Ganz persönliche Worte richtete Mayer dann an seine Stellvertreterin Adelinde Baur, die ihm stets treu mit Rat und Tat zur Seite stand. Besonders zum Beginn seiner Amtszeit sei sie ihm hilfreich in allen Dingen gewesen, wofür er ein großes Dankeschön aussprach. Er lobte auch ihre Geradlinigkeit. „Du hast stets deinen Standpunkt vertreten, oft lange Diskussionen beendet und wenn es notwendig war, auch Abstimmungen und Entscheidungen gefordert. Ich werde dich vermissen.“

Adelinde Baur dankte ihrerseits für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. „Du hast als 24-jähriger junger Bürgermeister dein Bestes gegeben und ohne jede kommunalpolitische Erfahrung deine Sache gut gemacht. Dies wurde auch von der Bevölkerung anerkannt und mit der Wiederwahl belohnt. Du hast immer deine eigene Meinung vertreten, ließest dich aber auch stets von Positivem überzeugen.“

Mit den besten Wünschen im kommunalen Ruhestand und viel Gesundheit bekamen die scheidenden Räte ein kleines Geschenkkörbchen.

Des Weiteren versprach der Rathauschef eine gemeinsame Brotzeit, die nach Corona nachgeholt werde. (kk)

