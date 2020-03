vor 49 Min.

Gemeinsam für die Stadt Thannhausen

Peter Schoblocher zur Stichwahl in der Mindelstadt

Mit 69,7 Prozent der Stimmen wurde Alois Held ( CSU) am vergangenen Sonntag zum neuen Thannhauser Bürgermeister gewählt. Gegenkandidat Peter Schoblocher ( Freie Wähler) erhielt 30,3 Prozent. Schoblocher hat Held zum Wahlsieg und zu seinem neuen Amt gratuliert. „Weiter habe ich ihm bei seinen Entscheidungen immer eine glückliche Hand gewünscht“, schreibt er in seiner Mitteilung, in der er sich bei seinen Wählerinnen und Wählern herzlich bedankt.

Schoblocher weiter: „Ich hoffe auch, dass jetzt der politische Alltag aller Fraktionen und Gruppierungen wieder einkehrt und die Sachpolitik für Thannhausen im Vordergrund steht. Nur gemeinsam können wir die Geschicke der Stadt in diesen schwierigen Zeiten in die richtigen Bahnen lenken. Dies sah der zukünftige Bürgermeister ebenso.“

Zur Stichwahl als Briefwahl erklärt Schoblocher: „Es war das erste Mal in der Geschichte Bayerns, dass eine Wahl nur als Briefwahl durchgeführt wurde. Die Wahlbeteiligung war mit 59,3 Prozent höher als am 15. März (53,6 Prozent). Überlegungen bei zukünftigen Wahlen das gleiche Prozedere anzuwenden, sind, nach den Erfahrungen vom Wochenende, legitim.“ (zg)

