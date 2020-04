vor 32 Min.

Generaloberin Katharina Wildenauer über den Corona-Alltag

Wie die Generaloberin der St. Josefskongregation mit den tiefen Einschnitten zurecht kommt und welche Hoffnungen sie hat.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Heute teilt uns Schwester Katharina Wildenauer, Generaloberin der Ursberger St. Josefskongregation, ihre Gedanken mit.

Die Coronazeit ist eine zwiespältige Zeit. Da sind zum einen die Ruhe, keine öffentlichen Termine, keine Sitzungen, die Möglichkeit, Einiges aufzuarbeiten, mehr Zeit zum Gebet. Die ruhigen Abende im Garten oder in meiner Klausur sind ein Geschenk, die mich wieder zu einem Buch greifen lassen, mir Zeit zum Beten sowie Nachdenken geben und mir meine Beziehung zu Gott zeigen. Ich schätze es, im Freien zu sein und für diese frühlingshafte Natur Gott zu preisen.

Das Miteinander fehlt

Aber ich spüre auch, wie sehr mir das Miteinander mit meinen Schwestern fehlt, denn wir halten die gemeinsamen Zeiten möglichst kurz und bewahren die äußerliche Distanz. Dabei gehen Kontakte verloren, das gemeinsame Lachen fehlt, Gespräche und gemeinsames Beten sind zu vermissen. Mich beunruhigt auch die stete Sorge um meine Mitschwestern, die zum größten Teil zur Risikogruppe zählen. Jeder Telefonanruf meiner Mitschwester Sr. Dominika lässt mich erschrecken. Ist sie doch die hauptverantwortliche Krankenschwester unserer Gemeinschaft und wird als erste wissen, wer von diesem unbeherrschbaren Virus betroffen ist. Andererseits gilt es, Ruhe zu bewahren. Getragen vom Vertrauen, dass Gott uns die Kraft geben wird, das zu bestehen, was kommen wird, versuche ich den neuen Alltag zu gestalten.

Sorge um die Bewohner

Ebenso ist die Sorge um die Bewohner des Dominikus-Ringeisen-Werkes groß. Die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die Bewohner sorgen, von denen aber sicher viele in sich die Sorge haben um ihre Angehörigen, betrachte ich voller Respekt. Wie wird es um die Betriebe auf wirtschaftlicher Ebene weitergehen, wie wird es um das Tagungshotel in Kloster Holzen, das Klosterbräuhaus, das Krumbad stehen, wie kann das Dominikus-Ringeisen-Werk die Sorge für die Menschen weiterhin finanziell gestalten, wie werden wir den Schulalltag im Gymnasium gestalten? Aber das Wesentlichste ist zunächst, dass kein Mensch zu Schaden kommt. So beschäftigt mich die Frage, was ich persönlich und unsere Schwesterngemeinschaft den Bewohnern, den Mitarbeitenden und den Verantwortlichen im Werk geben können, um ihnen beizustehen, sind wir doch zu alt, um aktiv zu helfen und zählen zur Risikogruppe!

Das Vertrauen auf Gott

So ist es uns wichtig, ihnen mitzuteilen, dass wir sie im Gebet tragen und begleiten, dass wir sie schätzen und uns freuen, wenn wir sie alle sehen. Dominikus Ringeisen gab den Schwestern mit auf den Weg: Das Vertrauen auf Gott ist das Leben der Kongregation. So wird dieses Vertrauen das Leben im Werk, in Bayern, in Deutschland, in Italien, in Frankreich, im Niger, ...tragen und hoffen wir, dass die Verantwortlichen in dieser Welt das Nötige dazu tun. Wir versuchen es in unserem kleinen Rahmen.

Generaloberin Schwester Katharina Wildenauer wurde als Tochter eines Arztes und einer Lehrerin in Würzburg geboren. Sie kam nach dem Lehramts- und Sonderpädagogikstudium Anfang der 1980er-Jahre nach Ursberg. Weil sich die 64-Jährige damals schon für das Leben im Kloster interessierte, hatte sie sich bewusst für Ursberg entschieden. 1982 wurde sie Novizin, 1987 legte sie die ewige Profess ab. 2005 wurde sie Generalvikarin, 2017 Generaloberin. (zg/pb)

