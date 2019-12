15:23 Uhr

Geparkter Pkw in Niederraunau demoliert

Delle im vorderen rechten Kotflügel. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum vergangenen Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw in der Raiffeisenstraße in Niederraunau. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt. Der Sachschaden in Form einer Delle im vorderen rechten Kotflügel beträgt laut Bericht der Polizei mehrere hundert Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

