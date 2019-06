Geplante Schließzeiten für Thannhausens neue Kita stoßen auf Kritik

Plus Das Konzept für die neue Kita in Thannhausen steht: Sie will den Fokus auf Natur und Umwelt legen. Doch die vielen Schließtage stoßen im Stadtrat auf Kritik.

Die Uhr tickt – der Stadt Thannhausen bleibt nicht viel Zeit, um die neue Kindertagesstätte am Alpenblick fit für die ersten Kinder zu machen. Bereits im September 2020 sollen erste Gruppen im Gebäude unterkommen. Um die Umbauarbeiten auf den Weg zu bringen, stellt die Stadt nun die notwendigen Förderanträge. Im Zuge dessen präsentierte Petra Fälschle vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Kreisverband Günzburg, das Träger der Einrichtung wird, das Konzept für die neue Kindertagesstätte in der jüngsten Stadtratsitzung.

Die Einrichtung, die derzeit unter dem Arbeitstitel „BRK-Kinderhaus Thannhausen“ läuft, soll den Fokus auf die Themen Natur und Umwelt legen. Praktisch bedeutet dies, dass Kinder in Umweltwochen, Naturtagen und Exkursionen ins nahe Umfeld dem Thema Natur nahegebracht werden. Wie Fälschle sagte, sollen die Kinder auch ohne vorgefertigtes Spielzeug spielen: „Das bedeutet, dass sie sich mit Naturmaterialien beschäftigen sollen, etwa Holz, Wasser oder Sand.“ Nach Fälschles Vorstellung sollen die Kinder einen Tag in der Woche im Freien verbringen – oder jemand kommt in die Einrichtung und erklärt ihnen etwas über die Natur, etwa ein Förster.

Die Eckdaten des neuen Kinderhauses in Thannhausen 1 / 9 Zurück Vorwärts Inbetriebnahme 1. September 2020

Einrichtungsart Kindertagesstätte für Kinder von neun Monaten bis zum Schuleintritt.

Plätze 50 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze, vier bis fünf Plätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 17.30 Uhr, Freitag von 6.30 bis 16 Uhr.

Zeiträume Bringzeit von 6.30 bis 8.30 Uhr (abhängig von der Buchung der Eltern). Kernzeit (zu der in der Regel alle Kinder in der Einrichtung sind) von 8.30 bis 12.30 Uhr. Mittagsruhe für die Kinder, die in der Einrichtung schlafen, bis 14.30 Uhr. Abholzeiten zwischen 12.30 und 13.30 Uhr beziehungsweise 14.30 und 17.30 Uhr.

Schließzeiten Zwei Wochen in den Sommerferien; zwischen Weihnachten und Neujahr für drei bis fünf Tage; zwei bis drei Brückentage im Jahr; zwei bis drei pädagogische Tage beziehungsweise Planungstage. Die Öffnungs- und Schließzeiten orientieren sich jährlich am Bedarf der Eltern, der durch die jährliche Elternbefragung ermittelt wird.

Personal Pro Kinderkrippengruppe drei Fachkräfte (Erzieher/Kinderpfleger/Berufspraktikant); pro Kindergartengruppe zwei Fachkräfte.

Ausbildung Ausbildungsstätte für SPS-Praktikanten (Sozialpädagogische Seminar zu Beginn der Erzieherausbildung), freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Fachoberschüler und Kinderpflegerschüler.

Quelle: BRK/Stadt Thannhausen

Eine Kita soll in Thannhausen immer geöffnet haben

Der Ansatz des Konzepts stieß bei den Stadträten auf positive Resonanz – zumindest weitgehend. Die Schließtage der Einrichtunggaben Anlass zur Diskussion. So sagte Markus Wilhelm (Gruppierung-Weiß): „Was mich stört, sind die Schließzeiten an Brückentagen und an pädagogischen Tagen.“ Er stellte die Frage in den Raum, ob es nicht möglich wäre, solche Tage mit weniger Personal in der Einrichtung zu überbrücken. Bürgermeister Georg Schwarz (CSU) entgegnete, dass in Thannhausen immer eine der bald drei Kindertagesstätten geöffnet habe: „Einzige Ausnahme ist vielleicht Weihnachten. Doch ich denke, dass eine Familie diese Zeit stemmen kann.“ Fälschle sagte zu, für derartige Planungen Kontakt mit den anderen Kitas der Stadt aufzunehmen.

Auch Monika Wiesmüller-Schwab (CSU) seien die Schließtage ein Anliegen: „Zusammen machen die Tage etwa zwei Drittel der Urlaubstage eines Berufstätigen aus. Gerade für Alleinerziehende sollten wir also eine passende Regelung finden.“ Fälschle erklärte darauf, dass es einer Einrichtung gesetzlich erlaubt sei, jährlich bis zu 30 Schließtage zu haben. Die neue Kita in Thannhausen liege deutlich unter diesem Wert. Das Konzept geht jährlich von 17 bis 21 Schließtagen aus.

18 Bilder Eindrücke aus dem ehemaligen Schullandheim in Thannhausen Bild: Christian Gall

Thannhauser Kinder haben Defizite im Sport

Ein weiteres Anliegen zum Konzept äußerte Stefan Herold (SPD). Ihm fehle darin der sportliche Aspekt: „Thannhausens Kinder sind meiner Beobachtung nach in sportlichen Bereichen oft schlechter als Kinder aus dem Umland. Einige Erstklässler können etwa kaum einen Ball fangen. Ich sehe die Situation sehr ernst.“ Daher sprach er sich dafür aus, den sportlichen Aspekt im Konzept der Einrichtung mit aufzunehmen. Gottfried Braun (FW) entgegnete, dass man das Konzept des Kindergartens nicht überfrachten sollte. Letztendlich einigte sich der Stadtrat darauf, den sportlichen Aspekt in kurzer Form in das Konzept einfließen zu lassen – ebenso wie die Anmerkung, dass eine Lösung bezüglich der Schließtage gefunden werden soll.

