Gerade neues Auto gekauft: Ehefrau fährt Mann in Thannhausen hinten auf

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Donnerstag in Thannhausen gekommen.

Da ist der Familienstreit programmiert: Ein Ehepaar hat in Thannhausen ein neues Auto gekauft - kurz darauf hat es gekracht, die Ehefrau hatte nicht aufgepasst.

Zu einem familieninternen Unfall ist es am Donnerstag in Thannhausen gekommen. Ein Ehepaar machte sich nach Angaben der Polizei gegen 16.20 Uhr gemeinsam auf den Weg und holte bei einem Autohaus ihren neuen Wagen ab. Hintereinander fuhren sie zur nächsten Tankstelle, um das neuwertige Auto, wie es in der Polizeimitteilung heißt, zu betanken.

Unfall in Thannhausen: Ehefrau fährt an Tankställe hinten auf

Hierbei übersah die Ehefrau, dass ihr Gatte mit dem neuen Wagen bereits an der ersten Zapfsäule anhielt und fuhr ihm hinten auf. Der Sachschaden sowohl am alten als auch am neuen Fahrzeug beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. (zg)

