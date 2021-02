08.02.2021

Gesunde Bäume am Lexenrieder Weg in Krumbach gefällt: Die Gründe

Am Lexenrieder Weg wurden mehrere Bäume gefällt.

Plus Am Lexenrieder Weg in Krumbach fällt die Stadt mehrere völlig gesunde Bäume. Das stößt Anliegern und dem Bund Naturschutz sauer auf. Der Bürgermeister erklärt die Gründe.

Von Christoph Lotter

Am vergangenen Freitagnachmittag sind mehrere Bäume am Lexenrieder Weg in Krumbach gefällt worden. Das stößt einigen Anliegern sauer auf – auch Ulrich Kost vom Krumbacher Bund Naturschutz ist empört ob dieser Maßnahme der Stadt: „Es handelte sich um alte, stattliche und gesunde Laubbäume, die anderswo längst einer Baumschutzverordnung unterliegen würden“, schreibt er unserer Redaktion. Bürgermeister Hubert Fischer bestätigt, dass es sich tatsächlich um gesunde Bäume gehandelt habe. Die Fällungen seien dennoch notwendig gewesen.

Der Grund: „Unter der Straße verläuft der Schmutzwasserkanal – und die Wasserleitungen sind viel zu klein für die Wassermassen, die schon jetzt anfallen. Wir müssen den Kanal im Sommer unbedingt vergrößern“, sagt Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Dafür werde ab frühestens Ende Mai die Straße aufgerissen, um die neuen Rohre zu verlegen. Und hier kommen die Bäume ins Spiel, wie der Bürgermeister erklärt: „Deren Wurzeln ragen weit unter die Straße, für die Baumaßnahmen müssen wir also die Wurzeln abschneiden.“ Bei einem Sturm hätten die Bäume in der Folge nicht mehr ausreichend Halt und drohten umzustürzen. Fischer: „Gesunde Bäume zu fällen ist keine schöne Sache und es hat auch mich jahrelang abgeschreckt, diese Maßnahme umzusetzen. Aber wir müssen jetzt handeln, die Abwassersituation ist dramatisch.“ Und die Lage würde sich weiter zuspitzen, wenn erst das Awo-Seniorenheim ausgebaut ist und dort zusätzliche Wohneinheiten existieren.

Auch am Westfriedhof in Krumbach mussten gesunde Bäume gefällt werden

Die Stadt habe bezüglich der Baumaßnahmen auch einen Info-Brief an die Anlieger geschickt, berichtet Fischer: „Normalerweise gibt es eine Anliegerversammlung, aber das ist wegen Corona nicht möglich.“ Fest steht nach Angaben des Bürgermeisters jedenfalls bislang nur: Die neuen Rohre müssen verlegt werden und dafür mussten nun die Bäume der Sicherheit wegen gefällt werden. Die Bäume wurden übrigens schon jetzt gefällt, weil es die gesetzlichen Auflagen nur bis spätestens Februar erlauben. Anschließend darf die öffentliche Hand keine Bäume mehr fällen. Völlig offen sei hingegen noch, welche zusätzlichen Baumaßnahmen ebenfalls im Sommer am Lexenrieder Weg umgesetzt werden. „Die Frage nach Gehwegen und der allgemeinen Gestaltung der Straße wird erst noch geklärt. Darüber muss letztlich der Stadtrat entscheiden“, sagt Fischer.

Gefällt werden mussten indes auch drei gesunde Bäume am Westfriedhof. Hier haben die Wurzeln die Friedhofsmauer und -kapelle erreicht und deren Mauern gesprengt.

