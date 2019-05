vor 50 Min.

Gesundheitsprobleme von Autofahrerin führen zu folgenschwerem Unfall

14 000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall in der Burgauer Straße in Krumbach entstanden. Vier Pkw waren daran beteiligt.

Von Annegret Döring

Gesundheitliche Probleme einer 48-jährigen Autofahrerin haben laut Polizei am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Krumbach geführt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.10 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw auf de Burgauer Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort ungebremst gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Dieser Wagen wurde durch den Anprall auf den dahinter abgestellten Pkw geschoben, welcher dann noch gegen einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben worden ist. Beteiligt am Unfall waren insgesamt vier Autos. Am Wagen der Unfallverursacherin, sowie an einem weiteren Pkw entstand Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 14 000 Euro. Die 48-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

