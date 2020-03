vor 34 Min.

Geweihte Rosen

Abholung in Maria Vesperbild

Den vierten Fastensonntag nennen die Römer „Rosensonntag“. Diese volkstümliche Bezeichnung weist auf die Weihe der „Goldenen Rose“ hin, die jahrhundertelang der Papst an diesem Tag geweiht und dann verdienten Personen verehrt hat. Vor einigen Jahren schenkte Papst Benedikt XVI. eine Goldene Rose der Muttergottes von Altötting. In Maria Vesperbild ist es eine schöne Tradition, dass im Pilgeramt Rosen geweiht werden, damit sie die Pilger gegen eine Spende an geliebte Menschen verschenken können. Die Priester mussten am Sonntag wegen der Coronakrise die heilige Messe in privater Form feiern. Aber die Rosen hat der Wallfahrtsdirektor wie immer geweiht. Wer bei einem Spaziergang in Maria Vesperbild vorbeischaut, kann sie in der Wallfahrtskirche erwerben. (zg)