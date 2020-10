vor 18 Min.

Gewerbegebiet sichert den Standort Neuburg an der Kammel

Plus Neuburger Gremium billigt Flächennutzungsplanänderung. Welche Flächen es für die Wirtschaft geben wird und welche Einwände im Plan berücksichtigt werden.

Von Dieter Jehle

Auf einer Fläche von rund elf Hektar werden sich in den nächsten Jahren südlich von Neuburg einige neue Firmen ansiedeln. Darunter auch ein expandierender produzierender Gewerbebetrieb aus Krumbach. Neuburgs Markträte billigten jetzt in der jüngsten Marktratssitzung die Entwürfe für die Änderung des Flächennutzungsplanes und des parallel laufenden Bebauungsplanes. Bürgermeister Markus Dopfer sprach von einer „großen Sache“ und einem „entscheidenden Einschnitt“ für Neuburg. „Wir sichern damit den Standort Neuburg für unsere Gewerbebetriebe“, so Dopfer.

Rund zwei Stunden erörterten die Markträte mit Maximilian Mayer vom Team Raumordnungsplanung des Krumbacher Ingenieurbüros Kling Consult die Stellungnahmen von beteiligten Behörden, Verbänden und Privatpersonen und fassten entsprechende Beschlüsse. Es handelte sich zwar um zwei unterschiedliche Verfahren, doch waren die Stellungnahmen zu den Plänen oftmals gleichlautend.

Wird für das Gewerbegebiet zuviel Fläche von Neuburg/Kammel verbraucht?

Was wurde kritisch bewertet? Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wie auch der Bayerische Bauernverband und ein privater Einwender bemängelten den hohen Flächenbedarf von elf Hektar sowie von 31000 Quadratmetern benötigter Ausgleichsfläche. Es handle sich um hochwertige Ackerflächen, so das Landwirtschaftsamt. Die Krumbacher Behörde hofft zudem, dass die Erschließungsstraßen für das Gewerbegebiet so angelegt werden, dass der landwirtschaftliche Verkehr durch parkende Fahrzeuge nicht eingeschränkt wird. Der Bauernverband regte zudem an, dass die Versickerung von Oberflächenwasser nicht flächig, sondern gezielt punktuell über Sickerschächte erfolgen solle.

Die Ortsplanungsstelle beim Landratsamt Günzburg zeigt sich mit der Entwicklung in südlicher Richtung einverstanden. Bei der östlichen Ausdehnung, teilweise parallel zur Firma Kardex, sprach die Ortsplanungsstelle von einer unharmonischen Entwicklung. Zudem wies sie darauf hin, dass das im Osten einbezogene Gebiet am Hang liege und aufgrund aufwendiger Erschließung nicht geeignet sei. Die geplante Erweiterung im Südosten des Gebietes ist aufgrund der bandartigen West-Ost-Entwicklung sowie der Lage im Vorfeld von Waldflächen als kritisch zu bewerten, äußert die Ortplanungsstelle. Den Bau eines geplanten Hochregallagers mit 30 Metern Höhe lehnte die Ortsplanungsstelle ab. Diesen Einwand entkräfteten die Markträte, indem sie die Höhe um sieben Meter auf 23 Meter reduzierten. Bei dem interessierten Unternehmen handle es sich um einen produzierenden Gewerbebetrieb, der bislang in Krumbach angesiedelt ist, jedoch dort keine Entwicklungsmöglichkeiten habe.

Die Regierung von Schwaben wies auf die Flächensparoffensive der bayerischen Staatsregierung hin. Bürgermeister Dopfer betonte in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes eine Umfrage bei den örtlichen Betrieben gemacht worden sei und sich der Bedarf auch aufgrund der Ansiedlung eines auswärtigen Betriebes so herauskristallisiert habe.

Interkommunale Zusammenarbeit mit Krumbach wird gewünscht

Der Regionalverband Donau-Iller hatte Bedenken gegen den östlich gelegenen Bereich und regte eine weitere Ausdehnung in südlicher Richtung und eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Krumbach an. Die Pläne liegen jetzt für die nächsten vier Wochen im Neuburger Rathaus zur Einsichtnahme aus.

