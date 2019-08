00:32 Uhr

Goldenes Ehren-Kreuz für Wolfgang Ullmann

Bei der letzten Jahresversammlung war der Ehren-Kommandant erkrankt. Nun folgte Auszeichnung für 40 Jahre Dienst

Kreisbrandrat Robert Spiller war extra einen Abend vor Antritt seiner Urlaubsreise nach Mindelzell gekommen, um den bei der Jahresversammlung im Frühjahr 2019 erkrankten Ehren-Kommandanten Wolfgang Ullmann für 40-jährigen aktiven Dienst bei der örtlichen Feuerwehr zu ehren und auszuzeichnen.

In seiner Laudatio kam zum Ausdruck, dass es heute nicht mehr selbstverständlich sei, dass jemand vierzig Jahre Feuerwehrdienst tut und sich davon zwanzig Jahre als Kommandant zur Verfügung stellt. In diesen Jahren habe Ullmann ungezählte Stunden Freizeit für Übungen und Einsätze geopfert und oft eigene Interessen hinten angestellt. Dafür sprach Spiller ihm Dank und Anerkennung der Feuerwehrinspektion des Landkreises aus. Als sichtbares Zeichen überreichte Spiller Ullmann das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold samt der Urkunde des bayerischen Innenministers, verbunden mit einem kostenlosen Aufenthalt im Feuerwehr-Erholungsheim in Bayrisch Gmain.

Vereinsvorsitzender Michael Miller ging auf den Werdegang Ullmanns ein, der 1978 der Wehr beitrat und sich bis zum Gruppenführer emporarbeitete. 1986 wurde dieser zum zweiten Kommandanten gewählt. Da 1993 kein erster Kommandant gefunden werden konnte und die Auflösung der Wehr drohte, stellte sich Ullmann zur Verfügung, um dieses zu verhindern. „Bis zu seinem Rücktritt 2006 hat Kommandant Ullmann die heimische Wehr geprägt und sie aus schwerer Zeit zu neuen Höhen geführt. Ihm ist es auch maßgeblich anzurechnen, dass Mindelzell ein neues Löschfahrzeug und Gerätehaus bekommen habe“. Auf einstimmigen Beschluss wurde Ullmann 2006 bei seinem Rücktritt zum Ehren-Kommandanten ernannt. Bürgermeister Peter Walburger dankte dem Jubilar im Namen der Gemeinde für die vierzig Jahre ehrenamtlichen Dienst am Nächsten, was Vorbildcharakter habe. In dieser Zeit habe er viel bewegt und die Wehr zu dem gemacht, was sie heute noch ist. Besonders lobenswert fand Walburger, dass der 59-Jährige auch heute noch als einfacher Löschmann der Wehr angehöre. Darauf Ullmann: „I bleib d´rbei, sprenga wer i aber nomma“. Martin Salvamoser, Nachfolger von Ullmann, dankte für die stets gute Zusammenarbeit. Ein gemütlicher Grillabend auf dem Übungsplatz mit Speis und Trank schloss sich an. Und wie es zu einem zünftigen Jubiläum gehört, hatte am gleichen Abend die örtliche Musikkapelle im Obergeschoss zufällig ihre Probe, was eine festliche Stimmung verbreitete. (kk)

