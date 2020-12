16:20 Uhr

Gottesdienste im Überblick: So feiern die Kirchen im Kreis Günzburg an Heiligabend

Viele Gottesdienste finden an Weihnachten unter freiem Himmel statt. Bei den Christmetten im Kircheninnenraum müssen die Besucher ausreichend Abstand halten – jeder grüne Punkt ist ein Platz. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Durch die Ausgangssperre müssen die Pfarreien im Landkreis Günzburg improvisieren. Wir haben alle Termine für die Gottesdienste an Heiligabend im Überblick.

Von Heinrich Lindenmayr

Von zunächst chaotischen Zuständen sprach Dekan Klaus Bucher, Pfarrer in Breitenthal, nach der Bekanntgabe der Verschärfung des Lockdowns durch die bayerische Staatsregierung. Viele kreative Ideen hatten die Pfarreien im Dekanat Günzburg entwickelt, um die Teilnahme an Gottesdiensten und Christmetten an Heiligabend möglichst allen Interessierten zu ermöglichen.

Insbesondere wurde die Anzahl der Metten erhöht und liturgische Veranstaltungen am Nachmittag verlegte man ins Freie. Der verschärfte Lockdown zwang die Pfarreien dazu, ihre Pläne grundlegend zu überarbeiten. Denn die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr verhindert das Abhalten einer Christmette zu den gewohnten Zeiten und die Anordnung, dass auch bei Veranstaltungen im Freien die Teilnehmer namentlich bekannt sein sollen, stellt die Organisatoren in den Pfarreien vor neue Probleme.

Weihnachtsgottesdienste im Landkreis Günzburg im Überblick

Dekan Klaus Bucher forderte alle Pfarreiengemeinschaften im Dekanat Günzburg auf, dem Dekanatsbüro die geänderten Gottesdienstzeiten und Anmeldungsbedingungen anzuzeigen. Unsere Informationen basieren auf der Zusammenstellung aller Rückmeldungen an das Dekanatsbüro:

Pfarreiengemeinschaft Aletshausen

Winzer - 16.00 Uhr Christmette: Anmeldung bei Annemarie Strobel, Tel. 08263/1268.

Aletshausen - 18.00 Uhr Christmette: Anmeldung bei Renate Miller, Tel. 08282/5729

Waltenhausen - 19.30 Uhr Christmette: Anmeldung bei Maria Dubowy, Tel. 08263/1014

Pfarreiengemeinschaft Bibertal-Kissendorf (nach telefonischer Voranmeldung)

Bühl - 16:00 Uhr Christmette

Echlishausen - 17:30 Uhr Christmette

Kissendorf - 19:00 Uhr Christmette

Pfarreiengemeinschaft Breitenthal

Deisenhausen - 17.30 Uhr Christmette (mit Eintrittskarte von 20.30 Uhr)

19:30 Uhr Christmette (mit Eintrittskarte von 22.00 Uhr)

Oberwiesenbach - Christmette 17:30 Uhr (mit Eintrittskarte von 20.30 Uhr)

19:30 Uhr Christmette (mit Eintrittskarte von 22.00 Uhr)

Pfarreiengemeinschaft Burgau (Anmeldung über das Pfarrbüro)

Burgau - 16.00 Uhr Krippenfeier für Kinder im Stadion des TSV Burgau (Remsharter Straße 4)

19.30 Uhr Christmette in Mariä Himmelfahrt, Burgau

Unterknöringen - 16.00 Uhr Krippenfeier für Kinder auf dem Kirchplatz in Unterknöringen

18.00 Uhr Christgottesdienst zur Hl. Nacht auf dem Kirchplatz in Unterknöringen

Pfarreiengemeinschaft Freihalden

16:30 Uhr Freihalden Christmette I

19:00 Uhr Freihalden Christmette II

Pfarreiengemeinschaft Günzburg

Heilig Geist - 06:00 Uhr Frühschicht (ohne Frühstück)

ab 14:30 Uhr „Wir gehen zur Krippe“ - unsere Familie macht sich auf den Weg zum Jesuskind (Treffpunkt: Dossenberger Gymnasium; jede Familie ist für sich ca. 30 Min. unterwegs; letzter Start um 16.00; mit Anmeldung!)

17:30 Uhr Christmette (mit Anmeldung!)

St. Martin 17:00 Uhr und 19 Uhr jeweils Christmette (mit Anmeldung!)

Riedheim, Nornheim, Deffingen - 16 bis 18 Uhr in der Frauenkirche und St. Sixtus

Leinheim, Wasserburg - 16 bis 18 Uhr Offene Kirche am Hl. Abend (ein persönlicher Besuch an der Krippe in weihnachtlicher Kirche)

Anmeldungen für die Christmetten und für „Wir gehen zur Krippe“ im Zentralen Pfarrbüro unter 08221/5960 und pg.guenzburg@bistum-augsburg.de

Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen

Ichenhausen (Stadtpfarrkirche) - 17.30 Uhr und 19.00 Uhr Christmette

Waldstetten (Pfarrkirche) - 17.30 Uhr und 19.00 Uhr Christmette

Nur mit Anmeldung über das Pfarrbüro in Ichenhausen.

Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach

Jettingen - 15:00 Uhr (vormals 15.30 Uhr) Kindermette (Anmeldung erforderlich)

16:15 Uhr (vormals 17.00 Uhr) Kindermette (Anmeldung erforderlich)

19:30 Uhr (vormals 20.30 Uhr) Christmette (Anmeldung erforderlich)

17:30 Uhr (vormals 22.30 Uhr) Christmette (Anmeldung erforderlich)

Scheppach - 15:00 Uhr (vormals 15.30 Uhr) Kindermette (Anmeldung erforderlich)

16:15 Uhr (vormals 17.00 Uhr) Kindermette (Anmeldung erforderlich)

19:30 Uhr (vormals 20.30 Uhr) Christmette (Anmeldung erforderlich)

17:30 Uhr (vormals 22.30 Uhr) Christmette (Anmeldung erforderlich)

Bereits erfolgte Anmeldungen werden automatisch für die neuen Termine übernommen.

Pfarreiengemeinschaft Kammeltal

Behlingen - 16.00 Uhr und 19.30 Uhr Christmette

Wettenhausen - 17.00 Uhr Christmette

Ettenbeuren - 18.00 Uhr Christmette

Wettenhausen - 19.30 Uhr Christmette

Pfarreiengemeinschaft Krumbach Maria Hilf

Maria Hilf - 14:30 Uhr Kindermette - Wortgottesdienst (m. Anmeldung)

16:00 Uhr Kindermette - Wortgottesdienst (m. Anmeldung)

19:30 Uhr Christmette (m. Anmeldung)

Edenhausen - 19:30 Uhr Christmette (m. Anmeldung)

Attenhausen - 18:00 Uhr Christmette (m. Anmeldung)

Pfarreiengemeinschaft Krumbach St. Michael

Krumbach - 15.30 Uhr - Familienchristmette - Wortgottesdienst im Freien beim Schulzentrum (Teilnahmekarten liegen ab sofort in der Pfarrkirche zur Abholung bereit)

17.00 Uhr Seniorenchristmette in St. Michael Krumbach

19.00 Uhr Christmette in St. Michael Krumbach

Niederraunau - 16.00 Uhr Familienchristmette – Wortgottesdienst

19.00 Uhr Christmette

Für alle Christmetten in den Kirchen gilt: nur mit Anmeldung im Pfarrbüro unter Tel. 08282/89750 bis zum 22.12.20!

Ebershausen - 17.00 Uhr Familienchristmette - Wortgottesdienst im Freien vor der Pfarrkirche (keine Anmeldung nötig)

19.00 Uhr Christmette in St. Martin Ebershausen (nur mit Anmeldung bei Fam. Steidle unter Tel. 08282/881060)

Pfarreiengemeinschaft Leipheim/Großkötz

Großkötz - 15.00 Uhr Familien-Weihnachtsandacht vor dem Pfarrheim, Schloßplatz

16.30 Uhr Christmette in der Pfarrkirche

Leipheim - 15.30 Uhr Weihnachtsandachten an vier Plätzen in Leipheim:

- am großen Christbaum in der Von-Richthofen-Straße

- an der Güssenhalle

- an der Grundschule in der Hermann-Köhl-Straße

- auf dem neuen Friedhof

19.30 Uhr Christmette in der Pfarrkirche

Bubesheim - 16.00 Uhr Familien-Weihnachtsandacht auf dem Kirchenbauerhof (gegenüber der Kirche)

19.30 Uhr Christmette in der Pfarrkirche

Kleinkötz - 18.00 Uhr Christmette auf dem Kirchplatz (telefonische Anmeldung, Tel: 08221-5999)

Pfarreiengemeinschaft Münsterhausen

Burtenbach - 15.30 Uhr Krippenandacht

17.00 Uhr Christmette vor der Kirche

Kemnat - 15.30 Uhr Krippenandacht beim Dorfmuseum

19.30 Uhr Christmette

Münsterhausen - 16.00 Uhr Kindermette in der Pfarrkirche

16.00 Uhr Kindermette in der Frauenkirche Münsterhausen

19.30 Uhr Christmette Kirche Münsterhausen

Pfarreiengemeinschaft Neuburg/Kammel

Neuburg - 16.15 Uhr Krippenfeier mit Krippenspiel am Schloss Neuburg (Vorplatz im Freien, bei schlechter Witterung in der Pfarrkirche)

17.30 Uhr Christmette

Edelstetten - 16.00 Uhr Krippenfeier in der Pfarrkirche

17.30 Uhr Christmette

Langenhaslach - 16.00 Uhr Krippenfeier in der Pfarrkirche

17.30 Uhr Christmette

Billenhausen - 15.00 Uhr Krippenfeier in der Pfarrkirche

17.30 Uhr Christmette

Wattenweiler - 16.00 Uhr Christmette mit Krippenspiel

Anmeldungen telefonisch unter der Tel.Nr. 08283/322 oder per E-Mail: neuburg-kammel@bistum-augsburg.de

Nur für die Pfarrei Billenhausen: Anmeldung für die Krippenfeier und die Christmette am 24.12.20 bei Kirchenpfleger Herrn Alfred Bürgel, erreichbar von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr: 08282/4394

Pfarreiengemeinschaft Offingen

Schnuttenbach - 16.00 Uhr Christmette

Rettenbach - 16.00 Uhr und 17.30 Uhr Christmette

Gundremmingen - 18.00 Uhr Christmette

Offingen - 19.30 Uhr Christmette

Die Teilnahme an den Christmetten ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Pfarrbüro möglich.

Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg

Ursberg (Kirche) - 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier

16.00 Uhr Festmesse zum Hl. Abend

18.30 Uhr Christmette

Thannhausen (an der Mittelschule ) – 15.30 Uhr Kinderkrippenfeier

17.00 Uhr Festmesse zum Hl. Abend

Thannhausen (in der Kirche) – 19.45 Uhr Christmette

Balzhausen (Strehle-Areal)- 15.45 Uhr Kinderkrippenfeier

Burg (in der Kirche) – 16.00 Uhr Kinderkrippenfeier

19.00 Uhr Christmette

Mindelzell (in der Kirche) – 18.00 Uhr Festmesse zum Hl. Abend für Familien

19.45 Uhr Christmette

Ziemetshausen Maria Vesperbild

16:30 vorgezogene Christmette in der außerordentlichen Form für Anna Palau

18:00 Vorabendliche Weihnachtsmesse

19:30 vorgezogene Christmette mit Krippenlegung und Segnung mit der Figur des Christuskindes

