vor 42 Min.

Gracie und Missy lieben die Menschen

Kätzin und Hunde-Dame möchten in ein neues Zuhause umziehen

Das Tierheim in Weißenhorn sucht für Katze Gracie und Hunde-Dame Missy (Chihuahua) liebe Menschen, die den beiden ein neues Zuhause geben. Katze Gracie wurde zum Glück von Tierfreunden gefunden und ins Tierheim gebracht. Ihr Gesundheitszustand war sehr schlecht und es hat sich herausgestellt, dass sie eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Das tut ihrer Lebensfreude aber keinen Abbruch und sie nimmt ihre tägliche Schilddrüsentablette problemlos mit dem Futter ein. Gracie ist eine ungemein menschenbezogene Samtpfote und will am liebsten den ganzen Tag nur mit einem schmusen und kuscheln. Wer hat ein Herz für unsere Gracie und schenkt ihr ein liebevolles Zuhause mit Freigang? Gracie ist circa elf Jahre alt, kastriert, gechippt und geimpft.

Die bezaubernde Hunde-Dame Missy (Chihuahua) ist einfach nur ein Goldstück. Dabei hat sie ein trauriges Schicksal hinter sich, denn sie wurde mutterseelenallein in unserer Region gefunden. Es ist nicht zu verstehen, warum sie von niemanden vermisst wird. Missy ist eine liebe und unkomplizierte Hündin, mit Artgenossen verträglich, läuft schön an der Leine und will eigentlich am liebsten den ganzen Tag bei ihrem Menschen auf dem Schoß sitzen. Missy ist circa elf Jahre alt. (pm)

e. V., Ulmer Str. 3, 89264 Weißenhorn, Telefon 07309/42 52 82, (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr). Besuchszeiten Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr.