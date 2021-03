10:35 Uhr

Grillen vor dem Supermarkt in Krumbach

Frühlingsgefühle sind offenbar zwei Männern zu Kopf gestiegen, als sie unter dem Vordach eines Supermarktes zu grillen beginnen wollten. Wie die Polizei einschritt.

Mitten unter noch laufendem Supermarktbetrieb wollten zwei Männer unter dem Vordach des Kauflands in Krumbach in der Brühlstraße grillen. Um 17.40 Uhr waren ein 45-Jähriger und sein 34-jähriger Kumpel zugange einen entsprechenden Grill zu basteln. Dazu nahmen die Männer einen Regenschirm und eine Backform. Als Grillrost sollte ein Einkaufswagen dienen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Kohle bereits leicht am Glühen. Die Glut wurde mittels einer Wasserflasche gelöscht und den beiden Freiluftgrillern wurde ein Platzverweis erteilt. Vonseiten des Supermarktes wird noch geprüft, ob den beiden Männern ein langfristiges Hausverbot erteilt wird, so die Polizei in ihrem Bericht. (adö)