vor 38 Min.

Großbrand in Edelstetten verursacht Millionenschaden

In Edelstetten brannte eine Maschinenhalle komplett nieder. Erst vor vier Jahren hatte es genau an dieser Stelle einen Großbrand gegeben.

Von Christian Gall

In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Maschinenhalle in Edelstetten ein Feuer ausgebrochen. Bewohner des Anwesens nahmen kurz vor 4 Uhr Brandgeruch wahr und entdeckten daraufhin einen Brand in der südöstlichen Ecke der gegenüberliegenden landwirtschaftlichen Halle. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die, da die Halle in kürzester Zeit im Vollbrand stand, mit über 200 Einsatzkräften im Einsatz war. In der Halle, auf der eine Fotovoltaikanlage installiert war, lagerten neben verschiedenen landwirtschaftlichen Maschinen auch landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Stroh und Getreide. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohngebäude konnte verhindert werden.

Halle nicht mehr zu retten: 1.000.000 Euro Schaden

Die Halle selbst war nicht mehr zu retten. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht retten. Bild: Foto Weiß

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt, sowie das THW im Einsatz. Verletzt wurde jedoch niemand. Da auch Löschwasser in den benachbarten Bachlauf gelang ist, wurden Ölsperren errichtet und das Wasserwirtschaftsamt verständigt.

Bereits vor vier Jahren brannte dort die Halle nieder

Bereits vor vier Jahren gab es in Edelstetten einen Großbrand. Damals entstand ein Schaden von 300.000 Euro. Die Halle wurde zum Teil abgerissen und ein neues Gebäude errichtet - dasjenige, das nun abgebrannt ist.

