Große Hunde beißen kleinen Hund bei Münsterhausen tot

Für einen kleinen Hund endete ein Spaziergang bei Münsterhausen tragisch.

Zu einem Zwischenfall mit drei Hunden kam es bei Münsterhausen: Am Mittwoch waren drei Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern auf einem Feldweg an der Thannhauser Straße unterwegs. Hierbei attackierten zwei Riesenschnauzer einen Yorkshire Terrier und verfolgten ihn. Obwohl die Besitzer die Hunde noch zurückpfeifen wollten, reagierten diese nicht mehr und verletzten den kleinen Hund so schwer, dass dieser noch vor Ort an den Bissverletzungen einging. Dies teilte die Polizei mit. (pm)

