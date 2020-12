vor 34 Min.

Große Projekte und Wir-Gefühl: Was Münsterhausen 2020 bewegt hat

Plus Welche Entwicklungen in diesem ungewöhnlichen Corona-Jahr für Münsterhausen wegweisend waren und wie die Marktgemeinde da steht.

Von Werner Glogger

Getreu ihrem Logo „Wir im Markt Münsterhausen“ entwickelten die Bürger der Mindeltalgemeinde besonders in der schwierigen Zeit der Coronakrise einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Das hob Bürgermeister Erwin Haider im Jahresrückblick, den er der Lage entsprechend im Rahmen der letzten Sitzung im Pfarrheim gab, lobend hervor.

In einem Schreiben an die Einwohnerschaft der Marktgemeinde Münsterhausen erwähnt er das große Engagement in vielen Bereichen und die Bereitschaft, im Notfall zusammenzustehen, sich gegenseitig zu unterstützen und aufeinander aufzupassen. So kamen trotzdem wieder Leistungen zustande, die sich sehen lassen können und erwähnenswert sind. Haider erinnerte in seiner Bildpräsentation über die wichtigsten Ereignisse zunächst an die Kommunalwahl, die im Marktrat einige Veränderungen brachte.

Grundschule Münsterhausen ist bereits an Glasfasernetz angeschlossen

Doch mit gleichem Elan wurden begonnene Maßnahmen fortgeführt oder neue in Angriff genommen. Mit der Erweiterung des Baugebietes „Höhenweg“ sind 21 Bauplätze vergeben und zum großen Teil bebaut. Desgleichen sind im Gewerbegebiet Nord alle Flächen verkauft und es herrscht eine rege Bautätigkeit. Die Ausweisung des Baugebietes „Inselweg“ mit vier Bauplätzen ist ein Beitrag zur innerörtlichen Bebauung. Fortschritte macht die Kanalisierung im Ort und die Sanierung mit Dachstuhlerneuerung bei der Kapelle „St. Wendelin“ in Hagenried.

Ein neuer Anbieter für Glasfaserausbau lasse eine Verbesserung von Internet und Telefonie erwarten, die Grundschule ist bereits an Glasfasernetz angeschlossen. Energie- und kostensparend wirkt sich die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf LED aus und die Freiwillige Feuerwehr ist mit einem neuen Mannschaftstransportwagen schlagkräftiger geworden. Mit der Verabschiedung in den Ruhestand des überaus beliebten Seelsorgers, Pfarrer Mirko Cavar und der Einführung von Pfarrer Dr. Joseph Moosariet gab es in der Pfarrgemeinde eine personelle Veränderung.

Ortsumfahrung Münsterhausen ist das größte Projekt 2020

Pfarrer Cavar erfuhr mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde eine Anerkennung für sein mehrere Jahrzehnte währendes seelsorgerischen Wirken. Dank dem Entgegenkommen der Pfarrei St. Peter und Paul konnten im Pfarrheim Räumlichkeiten für eine weitere Krippengruppe eingerichtet werden. Auf kommunaler Ebene vollzog sich mit der Wahl von Erwin Haider zum Ersten Bürgermeister, Manfred Alt zum 2. und Johannes Wiest zum 3. Bürgermeister, ausgeschiedener und neu gewählter Markträte ein Wechsel.

Die verdiente Anerkennung für eine zwölfjährige Amtszeit als Gemeindechef von Münsterhausen erfuhr Robert Hartinger mit der Ernennung zum Altbürgermeister. „Ob Vereine, Feuerwehr, Organisationen, Pfarrgemeinde, Kommunalpolitik, viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich und leisten damit einen wichtigen Beitrag für das Miteinander in unserem Markt. Die Freizeit einzusetzen und für andere da zu sein, trägt dazu bei, dass Münsterhausen lebens- und liebenswert bleibt“, erwähnte Haider in seinem Rückblick und bedauert jedoch, dass manche gewohnten Aktivitäten infolge der Pandemie nicht oder nur in eingeschränkter Form durchgeführt werden konnten. Trotzdem ermöglichte der Ideenreichtum der Organisatoren mehrere Veranstaltungen unter den bekannten Auflagen.

Natürlich galt dem größten Projekt, dem Bau der jetzt fertiggestellten Ortsumfahrung Münsterhausen, besondere Aufmerksamkeit. Mit einem großen „Münsterhausen sagt Danke“, schloss Haider seine Ausführungen. Namens aller Ratskollegen übergab Marktrat Joachim Pichler an Bürgermeister Haider ein kleines Präsent und dankte für die gute Zusammenarbeit im Gremium.

Das Jahr 2020: Die Marktgemeinde Münsterhausen in Zahlen

Einwohnerstatistik: Münsterhausen Stand 8. Dezember 2020: 1986 (Hauptwohnung) + 83 Nebenwohnung.

Geburten 2020: 17

Eheschließungen: 7

Schulkinder: 80

Kita-Kinder: 104 (im Schnitt 2020: 95,6)

