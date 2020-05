16:00 Uhr

Große Veränderungen im Deisenhauser Rat

Der neue Bürgermeister Bernd Langbauer wird feierlich vereidigt. Welche personellen Weichenstellungen es gab.

Von Emil Neuhäusler

Große Veränderungen brachte die Kommunalwahl im März des Jahres für Deisenhausen. Bernd Langbauer löste Norbert Weiß als 1. Bürgermeister ab und von den ehemaligen zwölf Gemeinderäten blieben lediglich drei übrig: Helmut Höld, Martin Konrad und Christoph Scherer. Neu gehören dem Gemeinderat Stefanie Birle, Jürgen Burkhart, Jennifer Dreier, Daniela Graf-Böck, Günter Höld, Johann Meichelböck, Hubert Ruf, Melanie Thalhofer und Martin Wenninger an. Am Donnerstagabend traf sich der neue Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung. Zum stellvertretenden Bürgermeister wurde Hubert Ruf gewählt, als 3. Bürgermeister erhielt Helmut Höld das Vertrauen.

Die Vereidigung des Bürgermeisters übernahm als ältestes Ratsmitglied Johann Meichelböck. Er wünschte Langbauer eine erfolgreiche Amtszeit.“ Meichelböck versprach im Namen des Rates: „Wir stehen mit Rat und Tat an deiner Seite!“ Bei der Beratung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts und zur Geschäftsordnung für den Rat bemühten sich die ehemaligen Gemeinderäte aus ihrer Erfahrung heraus Vorgänge des kommunalen Alltags zu optimieren. So soll in Zukunft der Entwurf des Sitzungsprotokolls nach spätestens 21 Tagen den Gemeinderatsmitgliedern zur Einsicht vorliegen. Von Gemeinderäten und Bürgern gestellte Anträge müssen vom Bürgermeister innerhalb von drei Monaten auf die Tagesordnung genommen werden.

Weiterhin wurde Wert darauf gelegt, dass im Laufe der Legislaturperiode zum Erreichen gemeinsamer Ziele immer wieder Fraktionen neu gebildet werden können. Große Unterschiede traten an den Tag, als es um den Betrag ging, über den der Bürgermeister im Einzelfall in eigener Verantwortung verfügen kann. 5000 Euro schlug die Verwaltung vor, für 10000 Euro sprach sich 3. Bürgermeister Höld aus. Da Gemeinderat Konrad bei den 5000 Euro festhalten wollte, schlugen Scherer und Höld als Mittelweg 7500 Euro vor, was dann letztendlich so mit einer Stimme Mehrheit zu nehmen beschlossen wurde.

Einen Mittelweg gefunden

Ein Mittelweg wurde auch bei der Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Gemeinderatsmitglieder gefunden: Gemeinderat Konrad sprach sich wegen der wohl einbrechenden Steuereinnahmen für den Behalt von 25 Euro aus, Höld wollte die Arbeit des Gemeinderates mit 40 Euro gewürdigt sehen, festgelegt wurden dann mit einer Gegenstimme 30 Euro.

Die Betreuer des Ratsinformationssystems erhalten zur Begleichung anfallender Unkosten pro Jahr eine Entschädigung von 100 Euro. Bei der Besetzung der Ausschüsse und Zweckverbände hielt sich der Gemeinderat im Großen und Ganzen an die Empfehlungen des 1. Bürgermeisters. Als Besonderheit darf festgehalten werden, dass einige Delegierte, die nicht Mitglieder des Gemeinderates sind, aufgrund ihrer Erfahrung in den Zweckverband „Wasserversorgung der Günztalgruppe“ bzw. als Beiräte in die Wasserversorgung Deisenhausen berufen wurden: Der ehemalige Bürgermeister Norbert Weiß, die ehemalige Gemeinderätin Marlies Thoma, der frühere Gemeinderat Gerhard Mannes sowie der ehemalige Werkleiter der Stadtwerke Krumbach Dietmar Müller.

