Großer Einsatz für Attenhausen

Adolf Merk gestorben

Durch vorbildliches Engagement in kommunalen Ehrenämtern und herausragendem Einsatz im örtlichen Vereinsleben der Dorfgemeinschaft seiner Heimatgemeinde Attenhausen über Jahrzehnte hinweg hat sich Adolf Merk in beispielgebender Weise einen Namen gemacht.

Vor Kurzem ist Adolf Merk im Alter von 87 Jahren verstorben. Weit über zwei Jahrzehnte leistete Merk erfolgreiche Arbeit als Gemeinderat in der ehemals selbstständigen Gemeinde Attenhausen und hat nach Eingemeindung in die Stadt Krumbach souverän die ihm durch das Votum seiner Mitbürger übertragene „Mittler-Rolle“ ausgefüllt und in der Doppelaufgabe als „Krumbacher Stadtrat“ und „Attenhauser Ortssprecher“ die gebündelten Interessen der Gesamt-Bürgerschaft nachhaltig vertreten. Adolf Merk hat sich darüber hinaus zeitlebens ganzherzig in das vielfältige Vereinsleben und die Dorfgemeinschaft eingebracht.

Im Vereinsleben war er sehr aktiv

Über Jahrzehnte hat er die örtlichen Vereine von Feuerwehr (wo er zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde), Schützenverein und Musikverein als verantwortlicher Vorsitzender geleitet oder als Mitglied in der engeren Führungsriege nachhaltig geprägt. (k)