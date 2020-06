vor 24 Min.

Großes Jubiläum für langjährigen Krumbacher Pfarrer

Plus Markus Holzheu feiert Diamantenes Priesterjubiläum. 34 Jahre lang war er Pfarrer in St. Michael Krumbach.

Von Franz Issing

Eigentlich wollte Geistlicher Rat Markus Holzheu sein Diamantenes Priesterjubiläum mit vielen Gläubigen und einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim feiern. Doch Corona machte ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. So feierte der 85-jährige allseits beliebte Seelsorger, von Dekan Andreas Straub herzlich beglückwünscht, sein stolzes Jubiläum in kleinem Kreis in seinem Haus in Oberkammlach.

Pfarrer Markus Holzheu erblickte am 14. April 1935 in Mindelheim das Licht der Welt. In der Frundsbergstadt wuchs er auch auf, war hier Ministrant, Pfadfinder und Maristenschüler. Nach dem Abitur studierte er an der damaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule in Dillingen Theologie und wurde in der dortigen Basilika am 29. Mai 1960 von Bischof Josef Freundorfer zum Priester geweiht.

Nach seiner Primiz, die er am 6. Juni in Mindelheim feierte, wirkte Holzheu als Kaplan in Aichach, Landsberg und als Benefiziats-Vikar in Weißenhorn. Gerne erinnert sich der geistig und körperlich noch recht rüstige Geistliche an 34 Jahre als Stadtpfarrer von Krumbach zurück und auch an die Zeit, als nach dem Konzil in der katholischen Kirche viel theologische Aufbauarbeit geleistet werden musste.

„Mein Leben war sehr schön“

Der Ruhestand tut dem 85-Jährigen, dessen legendäre Predigten vielen seiner Schäfchen noch in bester Erinnerung sind, sichtlich gut. Fragt man den für das Dekanat Mindelheim bestellten Aushilfspfarrer, wie es ihm geht, antwortet er wie aus der Pistole geschossen: „Mein Leben war sehr schön, mein Glaube sagt, es wird noch schöner, doch damit eilt es nicht“.

Langeweile ist für Markus Holzheu ein Fremdwort. Noch vor der Corona-Krise übernahm er im Dekanat Mindelheim pro Woche drei Gottesdienste. Daran hat sich nicht viel geändert. Wenn ihn seine Mitbrüder anfordern, hilft er gerne aus. Dabei nimmt er auch als Pensionist sein Wirken im Weinberg des Herrn – „durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin“ – sehr ernst. Es bringt ihm auch im Ruhestand die Erkenntnis: „Ich werde noch gebraucht“. Und mit dem Schalk im Nacken scherzt er: Die Leute freuen sich über mich doppelt. Einmal wenn ich komme und auch wenn ich wieder gehe“.

„Auf den Hund gekommen“

Pfarrer Holzheu ist im Alter auf den Hund gekommen. Zwei kleine Vierbeiner (schottische Hochlandterrier) zwingen ihn zur Bewegung. Und welche Hobbys treiben den betagten Priester mit dem wallend weißen Haar sonst noch an? Das Basteln von Krippen, von denen er zu Weihnachten immer etwa 20 aufstellt. Auch baut er gerne Puppenhäuser, für die er auch die gesamte Innenausstattung selbst zimmert. „Mein Bruder ist Schreiner, von ihm habe ich viel abgeschaut“, verrät Pfarrer Holzheu und auch, dass ihn so schnell auch kein voller Terminkalender aus der Ruhe bringen kann.

Immer einen flotten Spruch auf den Lippen, hat Pfarrer Holzheu auch. Er weiß zum Beispiel, wie man den lieben Gott zum Lachen bringen kann: „Wenn man ihm von seinen Plänen erzählt.“

