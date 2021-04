Grünes Licht für Mehrfamilienhaus in Balzhausen

Der Gemeinderat Balzhausen befasste sich mit mehreren Bauangelegenheiten

Der Gemeinderat Balzhausen hatte sich bei der jüngsten Sitzung mit Bauangelegenheiten zu befassen. Unter anderem ging es um den Neubau eines Mehrfamilienhauses und die kommunale Verkehrsüberwachung.

Im Jahre 2012 hat die Gemeinde Balzhausen eine Satzung erlassen, in der die Rahmenbedingungen und Festsetzungen des Sanierungsgebietes „Neues Dorf“ festgehalten sind. Das Sanierungsgebiet bilden die St.-Leonhard-Straße, Hauptstraße und Ringeisenstraße sowie das nähere Umfeld dieser Straßenzüge.

Ein Landwirt an der St.-Leonhard-Straße stellte den Antrag auf Abbruch eines Pfründehauses und zweier Hochsilos. Das Abbruchhaus liegt an der Kesselstraße, die von vorgenannten abzweigt. Diese befindet sich auch im Geltungsbereich des Sanierungsgebietes, in dem kein Abbruch ohne Ersatzbau vorgenommen werden darf und deshalb genehmigungspflichtig ist.

Der Abriss des maroden Häuschens sei für ihn kein Problem, eher ein Vorteil für das Ortsbild, äußerte sich Bürgermeister Daniel Mayer. Zudem seien aktuell keine Sanierungsmaßnahmen durch die Gemeinde geplant und deshalb wäre seiner Meinung nach auch kein Ersatzbau erforderlich. Die Gemeinderäte genehmigten mit 13:0 den Abbruch von Haus und Silos. Ebenso einstimmig lehnten sie den in der Satzung vorgeschriebenen adäquaten Ersatzbau ab.

Eine heimische Bürgerin möchte die Planung eines Mehrfamilienhauses vorantreiben. Das Gebäude soll an der Pfarrer-Rost-Straße errichtet werden und fünf Wohneinheiten umfassen. Abgelehnt wurden die beiden Stellplätze an der Südseite, die nahe an einem Kurvenbereich geplant sind. Zudem befindet sich dort bereits ein Verteilerkasten der LEW, der die Sicht einschränkt. Es wird empfohlen, die Plätze entlang der Straße zu platzieren dann könnte man dem Projekt zustimmen. Die Räte stimmten schließlich einstimmig zu.

Im Baugebiet „Kellerberg II“ möchte ein Anlieger in der Bürgermeister-Sailer-Straße auf seine Kosten den Seitenstreifen entlang seines Grundstücks befestigen und mit Schotter auslegen. Um hier für künftige Anfragen eine einheitliche Regelung zu haben, ist ein Grundsatz-Beschluss notwendig, stellte der Bürgermeister fest. Einstimmig beschlossen wurde: Die Befestigung solle nur vor der Grundstückseinfahrt mit Rasen-Gittersteinen erlaubt sein. Grundsätzlich müssen die Besitzer einen entsprechenden Antrag stellen.

Die Gemeinde Balzhausen ist Mitglied bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung. Bürgermeister Mayer gab die Statistik 2020 der Geschwindigkeitsmessungen bekannt. Insgesamt wurden an neun Tagen, 16,25 Stunden lang 4544 Fahrzeuge gemessen. Es gab 82 Überschreitungen. 57 Fahrzeuge waren bis zu 10 Kilometer zu schnell. Zwischen 11 und 15 km/h zu schnell waren 17. Je eines fuhr zwischen 16 und 20 sowie zwischen 21 und 25 km/h schneller als die erlaubten 50 km/h. An Verwarnungsgeld wurden 2279,10 Euro eingenommen.

Diesen stünden 3549,17 Euro an Ausgaben gegenüber. Kein gutes Geschäft meinte der Bürgermeister, aber es diene der Sicherheit.

Daniel Mayer gab überdies bekannt, dass sich die Gemeinde im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages mit der VG Thannhausen an der Bündel-Ausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern für die Lieferjahre 2020 bis 2025 teilnimmt.