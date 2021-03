vor 9 Min.

Günzbrücke in Breitenthal wird nicht erneuert, sondern saniert

Die Günzbrücke an der Oberrieder Weiherstraße wird nicht erneuert, sondern saniert.

Plus Die Instandsetzung der Günzbrücke an der Oberrieder Weiherstraße in Breitenthal ist beschlossene Sache. Die Gründe sind eindeutig.

Von Claudia Bader

Die Günzbrücke an der Oberrieder Weiherstraße wird saniert und nicht erneuert. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat Breitenthal bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Die Gründe dafür sind recht eindeutig.

Laut Untersuchungen weise der Übergang keine Schäden auf, die die Tragfähigkeit beeinträchtige, hatte Ingenieur Markus Seitz, vom Büro Hartinger Consult, den Räten bereits bei der vorangegangenen Sitzung erläutert (wir berichteten). Wenn man das im Jahr 1968 errichtete Bauwerk durch Asphalt- und Stahlarbeiten instand setze, erfülle es seine Zwecke wieder für rund 30 Jahre. Dies schien den Räten lange genug, zumal die zuzüglich Nebenkosten mit rund 216.000 Euro veranschlagten Ausgaben deutlich niedriger sind als bei einem Brückenneubau.

Günzbrücke in Breitenthal wird frühestens im nächsten Jahr saniert

Laut Berechnungen koste dieser für die Gemeinde, unter Berücksichtigung eines staatlichen Zuschusses in Höhe von 40 bis 50 Prozent, immer noch rund 400.000 Euro, informierte Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler. Da eine neu gebaute Brücke breiter werde, müsste man auch die Straße verbreitern. Dies entsprach nicht dem Wunsch der Breitenthaler Räte. Sie entschieden, die Entwurfsplanung für eine Sanierung ins Auge zu fassen. Die Ausschreibung könne Ende des Jahres 2021 oder Anfang 2022 erfolgen.

