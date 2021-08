Günzburg

Dieser Luftfilter von Acotec aus Günzburg passt in einen Pizzakarton

Peter Walther von Acotec in Günzburg hat einen Luftfilter entwickelt, der sogar in einen Pizzakarton passt.

Plus Luftreiniger sind wegen der Corona-Pandemie in aller Munde. Acotec aus Günzburg hat einen Filter entwickelt, der besonders einfach zu wechseln sein soll.

Von Christoph Lotter

Not macht erfinderisch, heißt es so schön. Und als eine Notsituation dürfte die Corona-Pandemie allemal gelten. Peter Walther von Acotec aus Günzburg beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema saubere Luft in Innenräumen. Er berät Kunden weltweit - und hat auf diese Zeiten der Not reagiert. Walther hat einen speziellen Luftfilter entwickelt, der zum einen langfristig kostengünstig und zum anderen einfach und effektiv an den Schulen für saubere, frische und vor allem corona-freie Luft sorgen soll. Ein Patent für seinen Filter hat er bereits angemeldet - denn der passt sogar in einen Pizzakarton.

