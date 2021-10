Günzburg/Krumbach

vor 16 Min.

So können Eltern Kinder vor Cyber Grooming schützen

Plus Täter nutzen soziale Netzwerke, um mit Kindern in Kontakt zu treten. Erziehungsberater aus dem Landkreis Günzburg geben Tipps, was Familien dagegen tun können.

Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Schon gar nicht aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Doch wie auch in der realen Welt lauern im virtuellen Raum Gefahren. Zum Beispiel die des Cyber Grooming – so wird die Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs über Online-Medien bezeichnet. „Die Täter bedienen sich eines Mediums, das bei Kindern und Jugendlichen einfach sehr beliebt und wichtig für ihre sozialen Kontakte ist“, so Artur Geis von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, die eine spezialisierte Beratung bei sexueller Gewalt anbietet.

