An der Günz soll es bessere Lebensräume für Insekten und Tiere geben

Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal und die LEW Wasserkraft haben erste Schritte auf den Weg gebracht. Was an der Günz im Detail geplant ist.

Die Lebensräume für Insekten und andere Tiere an der Günz verbessern – das ist das Ziel des Projekts „Insektenfreundliches Günztal“ der Stiftung Kulturlandschaft Günztal. Die ersten Maßnahmen entlang des Flusses wurden nun fertiggestellt: Gemeinsam mit LEW Wasserkraft, dem Betreiber der Wasserkraftwerke an der Günz, hat die Stiftung drei sogenannte Mikrohabitate angelegt.

Diese „Klein-Lebensräume“ würden mit Totholzstrukturen, Nisthügeln, Feuchtmulden und anderen Elementen optimale Voraussetzungen bieten, um Insekten und anderen Tieren auf kleinem Raum möglichst vielfältige und naturnahe Lebensbedingungen anzubieten, heißt es in der LEW-Pressemitteilung.

Die Mikrohabitate sind Teil des Projekts „Insektenfreundliches Günztal“. Das Projekt der Stiftung Kulturlandschaft Günztal beschäftigt sich insgesamt mit insektenfreundlichen Strukturen entlang der Günz als Biotopverbund. Der Fluss soll eine Verbindungsachse zwischen den artenreicheren Regionen Alpenvorland und Donautal schaffen. Im Vordergrund steht die Verbesserung von Lebensräumen für heimische Tierarten. Ein Baustein dabei sind sogenannte Mikrohabitate.

Günz: Ein Winterquartier für Grashüpfer und Tagfalter

Mikrohabitat bedeutet wörtlich übersetzt „Klein-Lebensraum“. Hier werden optimale Voraussetzungen geschaffen, um Insekten und anderen Tieren auf kleinem Raum möglichst vielfältige und naturnahe Lebensbedingungen anzubieten. Die Mikrohabitate des Biotopverbunds Günztal bestehen aus mehreren Elementen: Ein Totholzhaufen für holzbewohnende Insekten wie die Holzbiene, ein Nisthügel für Wildbienen und andere bodennistende Insekten, eine Feuchtmulde, um die Strukturvielfalt für feuchteliebende Tiere und Pflanzen, wie Mädesüß, zu erhöhen, eine Brachfläche als Unterschlupf und ungestörtes Winterquartier, vor allem für Grashüpfer oder Tagfalter. Ferner eine Blumenwiese mit regionalen Pflanzenarten, die durch Nektar und Pollen als Nahrungsquelle dient.

Die Mikrohabitate entstehen an vielen Stellen entlang der Günz, von Günzach bis Günzburg. Ende 2020 startete die Stiftung mit dem Anlegen der ersten Mikrohabitate im Landkreis Günzburg auf Flächen von LEW Wasserkraft. Der Wasserkraftwerksbetreiber kam als einer der ersten Akteure im Landkreis Günzburg auf die Stiftung zu und bot an, das Projekt durch die Bereitstellung von Flächen zu unterstützen. LEW Wasserkraft legte daraufhin laut Pressemitteilung insgesamt drei Habitate auf eigenen Flächen an. Die Habitate sind jeweils 1000 bis 2500 Quadratmeter groß und entstanden an der Fischwanderhilfe und am Staudamm beim Wasserkraftwerk Ellzee sowie an der Fischwanderhilfe beim Kraftwerk Wattenweiler. Im Gesamtprojekt Biotopverbund-Günztal übernehmen sie die Funktion sogenannter Trittsteine: Sie dienen als Lebensraum und unterstützen als Zwischenstationen die heimischen Arten bei Wandervorgängen im Günztal.

„Als Wasserkraftwerksbetreiber können wir mit unseren Projekten dazu beitragen, die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten oder sogar zu verbessern – im Fluss aber auch entlang der Gewässer“, sagt Andreas Hurler, Leiter Instandhaltung Bau bei LEW Wasserkraft und verantwortlich für die Biotope an der Günz.

Im Frühjahr dieses Jahres hat die Günztal-Stiftung die Habitate noch mit heimischen Wildpflanzen angesät. Seit Kurzem geben auch Informationstafel Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die neu entstandenen Strukturen.

100 Mikrohabitate sollen angelegt werden

„Es freut uns, dass LEW Wasserkraft direkt begeistert war und uns tatkräftig unterstützt hat. Wir wollen insgesamt 100 solcher Mikrohabitate anlegen und dabei können sowohl größere Flächeneigentümer wie LEW, aber genauso auch Private, Kommunen oder Vereine helfen, Lebensräume zu verbessern. Wir sind offen für alle, kommen Sie gerne auf uns zu,“ meint Julia Sing, Projektmanagerin der Günztal-Stiftung im Landkreis Günzburg.

Die Habitate kosteten jeweils rund 1000 Euro. Die Kosten wurden von der Stiftung Kulturlandschaft Günztal übernommen. Errichtet wurden die Habitate von Mitarbeitern von LEW Wasserkraft, die für diese Maßnahmen regelmäßig aus- und weitergebildet werden. Insgesamt stellt der Wasserkraftbetreiber 7000 Quadratmeter Fläche entlang der Günz für Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung.

Neben der Verbesserung der Lebensräume gehören auch die Kommunikation mit der Landwirtschaft und die Information über insektenfreundliche Grünland-Bewirtschaftung zum Projekt. Die Stiftung möchte altbewährte Methoden, wie das Messerbalkenmähwerk wieder ins Gespräch bringen. Sie sind weit weniger gefährlich für die Insekten in der Wiese als die verbreiteten Scheiben- und Trommelmähwerke. Die Stiftung hat drei dieser Mähwerke gekauft und bietet für jede Landwirtin und jeden Landwirt im Günztal kostenlos auf deren eigenen Flächen eine Demonstration an. Dazu kommt ein landwirtschaftlicher Praxisbegleiter mit dem Gerät auf den Betrieb. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Verbundprojekt, das parallel von den Universitäten Halle-Wittenberg und Osnabrück wissenschaftlich begleitet wird.

Rund 14 Flusskilometer zwischen Waldstetten und Oberried

Als Betreiber von sechs Wasserkraftwerken an der Günz ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an rund 14 Flusskilometern zwischen Waldstetten und Oberried zuständig. Die sechs Wasserkraftwerke Oberegg, Höselhurst, Wattenweiler, Ellzee, Waldstetten und Breitenthal erzeugen jährlich mehr als 13 Millionen Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie. Mit dieser Menge können mehr als 5.000 Haushalte das ganze Jahr über mit elektrischer Energie versorgt werden. Die Kraftwerke werden von LEW Wasserkraft betrieben und von deren Zentralwarte in Gersthofen bei Augsburg aus ferngesteuert. Die LEW Wasserkraft GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Augsburger Lechwerke AG.

LEW Wasserkraft unterhält und betreibt 36 Wasserkraftwerke an Donau, Günz, Iller, Lech und Wertach und gehört damit zu den führenden Wasserkraftwerksbetreibern in Bayern. Das Unternehmen erzeugt jährlich rund eine Milliarde Kilowattstunden Strom aus regenerativer Wasserkraft. Seit 2000 arbeitet die Stiftung KulturLandschaft Günztal daran, der Natur an der Günz wieder mehr Raum zu geben. (AZ)