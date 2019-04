vor 24 Min.

Günztalschützen investieren für die Zukunft

Wattenweiler lassen das Jahr Revue passieren

Erster Schützenmeister Franz Mayer begrüßte die Gäste zur Jahreshauptversammlung und trug in seinem Tätigkeitsbericht die Veranstaltungen und Neuigkeiten des Vereins vor. Im Jahre 2018 waren die Günztalschützen auf folgenden Veranstaltungen unterwegs: im Januar zum Rundenwettkampf, im Februar mit den Jungschützen zur Gaumeisterschaft, von Januar bis März zum König- und Meisterschießen und zum Blumenköniginschießen, im Februar das Krapfenschießen, das Vereinsschießen und der Besuch zum Freundschaftsschießen bei den Schützen vom Schützenverein Winzer Fähnlein. Im März wurde die König- und Meisterproklamation durchgeführt.

Die Böllerschützen mussten ihre Geräte wieder zur Prüfung zum Beschussamt nach Neu-Ulm bringen, damit sie wieder in den kommenden drei Jahren ihrem Hobby, dem Böllerschießen, nachkommen können. Sie nahmen am Stephani-Schießen in Balzhausen und am Böller-Treffen in den Hagenrieder Auen teil.

Ein großes Thema im Jahre 2018 war der Umbau des Gasthauses Wassermann zum neuen Bürgerheim. Neben den am Bau beteiligten Firmen haben die Mitglieder der Wattenweiler Vereine zahlreiche Stunden für die Arbeiten aufgebracht. Franz Mayer lobte die gute Zusammenarbeit mit allen örtlichen Vereinen und wünschte sich, dass dies auch für die Zukunft so bleibt.

In den neuen Schießraum der Günztalschützen, der nun acht Schießstände fasst, wurden elektronische Schießstände installiert, der Schießraum selber musste nach den neuen Normen des Bayerischen Sportschützenbundes ausgestattet werden. Eine Besonderheit ist auch, dass auf den neuen Schießständen auch mit Zimmerstutzen geschossen werden darf – hierfür musste ein Abluftventilator eingebaut werden.

Der Kassenbericht wurde von Kassiererin Petra Jehle vorgetragen. Trotz der hohen Unkosten im Jahre 2018 für den Umbau konnte sie einen soliden Kassenstand vorstellen.

Jugendtrainer Alfred Wiedenmann berichtete von den Schießabenden der Schüler- und Jugendschützen. Aufgrund des verspäteten Beginns der Saison im November 2018 konnten die Jungschützen nicht am Gau-Jugendrundenwettkampf und an der Gaumeisterschaft teilnehmen. Im Dezember wurde wieder ein Schnupperschießen abgehalten. Er berichtete aber auch, dass die Jugendlichen immer mehr an Motivation benötigen, damit sie am Schießstand eine längere Zeit verbringen und ein tragbares Training durchführen. Hierfür sollte das Schützenmeisteramt bis zum Start der neuen Saison Ideen sammeln.

Rundenwettkampfleiter Jürgen Konrad berichtete über den Rundenwettkampf der Schützenklasse. Für den Rundenwettkampf 2019 sah es vor Beginn um eine Beteiligung sehr schlecht aus, da zwei ältere Schützen nicht mehr teilnahmen. Hilfe haben die Günztalschützen vom Patenverein Unterwiesenbach erhalten, somit konnte der Rundenwettkampf begonnen werden.

Aber auch dieses Jahr zeigte sich, dass an den jeweiligen Schießterminen immer wieder ein oder zwei Schützen für eine Mannschaft fehlten. Somit musste man immer wieder aufs Neue einen Ersatzschützen einsetzen. Nicht zuletzt wurden acht Ersatzschützen eingesetzt. An den acht Rundenwettkämpfen konnte kein einziger Sieg eingefahren werden, was zum Schluss den letzten Platz in der B-Klasse bedeutet. Damenleiterin Sabine Jehle berichtete von den Aktivitäten der Günztalschützendamen. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde jeden dritten Freitag im Monat der Damentreff abgehalten. Höhepunkt des Jahres war wieder das Blumenköniginnenschießen, an dem sich 14 Damen beteiligt haben. (zg)

