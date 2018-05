vor 54 Min.

Gut gerüstet für die Freibad-Saison

Der Kartenvorverkauf für die Krumbacher Schwimmanlage beginnt und das Personal steht bereits in den Startblöcken. Künftig gibt es sogar einen Kassenautomaten.

Gute Nachrichten für Badefreunde: Mitte Mai öffnet das Krumbacher Stadtbad seine Pforten: Auf zum Start in die Freibadesaison des Sommers 2018. Vorab schon beginnt der Kartenvorverkauf bereits am Montag, 7. Mai, zu bestimmten Zeiten an der Freibad-Kasse in der Raunauer Straße.

Den Badebesuchern, Schwimmern und Gästen präsentiert sich eine frisch herausgeputzte Badeanlage. Badepersonal und Mitarbeiter des städtischen Bauhofes waren die letzten Wochen eifrig am Werkeln, um für ein einladendes Ambiente zu sorgen – Malerarbeiten und gärtnerisches „Drumherum“ eingeschlossen.

Größere Sanierungs- und Baumaßnahmen sind in den vergangenen Jahren sukzessive durchgeführt und erledigt worden: etwa die Erneuerung der kompletten Wassertechnik und insbesondere die Inbetriebnahme des neu gebauten Nichtschwimmerbeckens mit seiner Wellenrutsche – bislang als jüngste Attraktion des Krumbacher Freibades geschätzt.

Interesse findet sicher auch ein Wohnmobil-Stellplatz, der im Parkbereich nahe der Gaststätte neu hergerichtet wurde.

Das Badepersonal im Team um Schwimmmeister Markus Sauer, die Aktiven der Krumbacher Wasserwacht wie auch Karen Seibold als langjährige Pächterin der Freibadegaststätte – sie alle stehen jetzt schon in den Startblöcken. Wie die Stadtverwaltung wissen lässt, kommt zum Saisonbeginn ein neu installierter Kassenautomat, aufgestellt im Eingangsbereich des Freibades zum Einsatz. Künftig sind dort, wie auch weiterhin an der Kasse, Eintrittskarten zu lösen, die übrigens auch mittels EC-Karten bezahlt werden können. Die Saison-, Jahres- und Zehner-Karten werden dabei in Plastik und im Scheckkartenformat ausgegeben und können am Automaten immer wieder aufgeladen werden.(k)

Info Kartenvorverkauf und Umtausch der alten Karten zunächst ab 7. Mai bis 9. Mai in der Freibad-Kasse, Raunauer Straße in Krumbach.

