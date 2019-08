Gute Perspektive für Thannhausen

Innenstadtgestaltung, Hochwasserschutz, neue Kita-Plätze: Thannhausen hat sich bemerkenswert gut entwickelt.

Wer in diesen Tagen einen intensiveren Blick auf die Thannhauser Stadtentwicklung wirft, der hat das Gefühl, dass sich wie am Ende eines Puzzlespiels alles in einer harmonischen Ordnung zusammenfügt. Wichtige Projekte in der Innenstadt wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Nun steht die Sanierung des Historischen Rathauses vor der Vollendung, für den ehemaligen Kreuzwirt ist eine gute Lösung gefunden worden. Durch die Umwidmung von Straßen (B 300/Umgehung/Straßenführung innerorts) hat die Stadt im Zentrum (Neugestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße) weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Und in Kürze beginnen die Arbeiten für den Hochwasserschutz, dessen „Wirksamkeit“ bis voraussichtlich Frühjahr 2021 den Spielraum der Stadt in Sachen Bauland/Gewerbeflächen erweitern wird.

Ein "beachtliches Paket"

Zudem geht es in Kürze los mit den Arbeiten für den neuen Kindergarten im ehemaligen Schullandheim. Bürgermeister Georg Schwarz und Thannhausens Kommunalpolitiker haben in den letzten Jahren in Sachen Stadtentwicklung gemeinsam ein „beachtliches Paket“ auf den Weg gebracht, von dem Thannhausen in den kommenden Jahren weiter profitieren wird.

In der Entwicklung Thannhausens finden sich starke Parallelen zur Stadt Krumbach. Auch dort hat die Innenstadt in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Belebung erfahren, wichtige Projekte (unter anderem im Straßenbau) wurden realisiert. Beide Kommunen haben an Einwohnern deutlich zugelegt. Nicht zuletzt der Trend, der die Menschen „hinaus“ aus den teuren Großstädten (unter anderem wegen der horrenden Mietpreise) führt, macht sich hier bemerkbar. Das stellt Städte in der Größenordnung von Krumbach und Thannhausen vor neue Herausforderungen. Beide haben diese Herausforderungen zuletzt bemerkenswert gut gemeistert.

