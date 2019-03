vor 25 Min.

HG Metalltechnik: Behörde stoppt Hallenbau in Krumbach

Plus Landratsamt akzeptiert nur bayerischen Statiker. Das kostet HG Metalltechnik derzeit 1000 Euro monatlich.

Von Hans Bosch

Nicht gut zu sprechen ist derzeit Holger Goldenstein, Inhaber der HG Metalltechnik Krumbach, auf die Baugenehmigungsabteilung des Landratsamts Günzburg. Seit gut drei Monaten steht der Bau einer 600 Quadratmeter großen und 260.000 Euro teuren Produktions- und Lagerhalle still. Der Grund: Die Statik stammt von einem Ulmer Fachbüro und wird in Bayern nicht anerkannt, denn „Baurecht ist Ländersache“. So ist es dem Bauherrn von der Kreisbehörde gesagt worden. Die Folge daraus: Das Landratsamt suchte einen bayerischen Statiker und Goldenstein befürchtet zusätzliche Kosten. Damit hat er recht. Das neu beauftragte Architekturbüro hat schon vor Beginn seiner Berechnungen eine Abschlagsrechnung geschickt. Für den Geschäftsführer steht schon fest: „Die Baueinstellung kostet mich monatlich 1000 Euro. Hinzu kommen voraussichtlich erhebliche Beträge für inzwischen eingetretene höhere Baukosten.“ Und weiter: „Schon jetzt könnten in der neuen Halle fünf zusätzliche Fachkräfte vorhandene Aufträge abwickeln.“

