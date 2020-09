10:14 Uhr

Hänger mit Mais kippt auf Bahnlinie Krumbach - Mindelheim

Gesperrt war die Bahnlinie zwischen Krumbach und Mindelheim rund zweieinhalb Stunden lang. Was der Grund dafür ist.

Von Annegret Döring

Die Bahnlinie Krumbach-Mindelheim musste am Dienstagmorgen gesperrt werden. Der Grund: Zwischen Aletshausen und Niederraunau ist gegen 8.30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger umgekippt und Tonnen von Mais-Häckselgut sind auf die Bahnlinie der Mittelschwabenbahn geschüttet worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 56-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus einem Traktor mit Anhänger von einem dortigen Feld auf den Feldweg neben der Bahnlinie. Auf Grund von Schlamm geriet der Anhänger laut Polizei auf dem leicht geneigten Weg ins Rutschen. Im weiteren Verlauf rutschte der Anhänger in den dortigen Graben und kippte in Richtung der Bahnschienen um. Dadurch kam ein Teil der Ladung auf den Gleisen zum Liegen. Zur Bergung des Hängers, sowie zur Entfernung des Ladegutes von den Schienen, musste die Bahnstrecke in diesem Bereich gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Bahnanlage nicht beschädigt. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Einige Menschen waren mit der Beseitigung des Materials mithilfe von Schaufeln und eines Radladers beschäftigt. Auch der in diesem Bereich neben der Bahnlinie verlaufende Radweg war nach dem Unfall nicht befahrbar. Die Züge aus Richtung Günzburg verkehrten bis Krumbach und endeten dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus war zwischen Krumbach und Mindelheim eingerichtet. Um 11.02 Uhr meldete die Bahn, dass die Strecke wieder frei ist und wieder Züge fahren.

Bei Illertissen: Anhänger verliert Mais-Häckselgut

Einen weiteren Vorfall mit einem Maisanhänger gab es bei Illertissen: Am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2031 von Illertissen in Richtung Bellenberg. Hierbei kam der Frau ein Traktor-Gespann entgegen, welches Maishäckselgut geladen hatte. Als die Autofahrerin das landwirtschaftliche Fahrzeug passierte, verlor dieses Ladung vom Anhänger. Im gleichen Moment traf den Pkw der 36-Jährigen ein harter Gegenstand – vermutlich ein Stein – an der Windschutzscheibe und es entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro, so die Polizei. Als Schadensverursacher kommen nach den Ermittlungen der Polizei Illertissen die beiden 24- und 31-jährigen Fahrer eines Lohnunternehmens in Betracht, welche zu der fraglichen Zeit auf der Unfallstrecke unterwegs waren. Die Männer konnten zu dem Vorfall nachvollziehbar keine Angaben machen, da sie diesbezüglich nichts bemerkt hätten. Ob der harte Gegenstand tatsächlich von der Ladefläche eines Anhängers stammte oder doch von der Fahrbahn aufgewirbelt wurde, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.









