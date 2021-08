Zwei Menschen werden bei Unfall in Hairenbuch verletzt

Beim Überqueren der Kreisstraße GZ13 übersah eine Autofahrerin ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Zwei Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Zwei Verletzte und Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch im Waltenhauser Ortsteil Hairenbuch entstanden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 19.30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin auf der Kapellenstraße in Hairenbuch unterwegs und wollte die Kreisstraße GZ13 überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das Fahrzeug der Unfallverursacherin von der Fahrbahn geschleudert wurde. Beide Beteiligten kamen mit mittelschweren Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Krumbach. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)