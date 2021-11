Der TSV Niederraunau schielt auf die Landesliga-Tabellenspitze

Wie sich die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau auf das Heimspiel gegen Primus HSG Dietmannsried/Altusried einstellen.

Es ist ein Derby, es ist das Gipfeltreffen in der Südwest-Gruppe der Handball-Landesliga und entsprechend groß ist die Vorfreude aufseiten des TSV Niederraunau. Als Tabellenzweiter fordert die Rasselbande aus Mittelschwaben Spitzenreiter HSG Dietmannsried/Altusried heraus. Anpfiff im altehrwürdigen Krumbacher Schulzentrum ist an diesem 6. November 2021 um 19.30 Uhr.

Süßer Sieg, harte Arbeit

Nach dem süßen, weil unerwartet deutlichen Heimsieg gegen den TSV Herrsching begann für das Team um Coach Udo Mesch schnell die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Deshalb wurde auch am Feiertag Allerheiligen trainiert. An mangelnder Fitness sollte das Projekt Heimsieg also nicht scheitern.

8:2 Punkte nach fünf Begegnungen hatten den Niederraunauern vor der Saison wohl die wenigsten Experten zugetraut. Lediglich beim aktuellen Tabellendritten Allach gaben die Schwaben die Punkte ab. Die Allgäuer lösten ihre Pflichtaufgaben bisher noch einen Hauch souveräner. Gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TSV Allach holten die Dietmannsrieder einen Punkt.

Ein Vorteil für den TSV Niederraunau?

Da kommt also ein richtig harter Brocken auf die Niederraunauer zu. Beide Mannschaften kennen sich aus vielen gemeinsamen Jahren in der Handball-Landesliga. Traditionell lieferten sich die Rivalen meistens enge Duelle, wobei auffallend häufig das Heimteam als Sieger vom Platz ging – ein Vorteil für das Mesch-Team?

In die Corona-Saison 2020/21 war das Team um Trainer Tibor Somogyi als einer der Favoriten gestartet. Prominent durch die Rückkehrer Peter Haggenmüller (TSV Friedberg) und Christian Haller (TuS Fürstenfeldbruck) verstärkt, wollten die Allgäuer um den Aufstieg mitspielen. Da mit den Schneider-Brüdern Alexander und Maximilian ebenfalls Spieler mit höherklassiger Erfahrung im Kader stehen, schien diese Zielvorgabe durchaus realistisch. Doch der Saisonstart verlief holprig, es folgte bekanntlich der Abbruch der Runde.

Super-Werfer bei den Allgäuern

Wie das Team in der neuen Saison aufgestellt sein würde, war lange Zeit schwer absehbar. Aber die Punkteausbeute spricht für sich. Insbesondere Maximilian Schneider befindet sich momentan in Topform: Mit fast zehn geworfenen Treffern pro Spiel führt er die Torschützenliste der Landesliga an. Ihn in den Griff zu bekommen wird eine der vielen schweren Aufgaben, die auf die junge Raunauer Truppe zukommen.

Der Niederraunauer Trainer Udo Mesch erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die bessere Tagesform entscheiden wird. An die Übernahme der Spitzenposition denkt er nicht, es wäre ohnehin, obwohl schön, doch nur eine Momentaufnahme. Vielmehr sagt Mesch bodenständig: „Wir wollen in den nächsten Spielen einen gewissen Abstand zur unteren Tabellenhälfte herstellen.“

Einige Spieler waren unter der Woche angeschlagen, bis Samstag werden aber wohl alle zur Verfügung stehen. Kapitän Christoph Schäfer schildert seine Trainingseindrücke so: „Erster gegen Zweiter – was will man mehr als Sportler. Wir werden alles raushauen, um das Feld als Sieger zu verlassen.“

Klar ist: Der Gewinner wird am Morgen des 7. November als Tabellenführer aufwachen. Das ist auf jeden Fall Motivation genug.

Corona-Vorsorge

In der Halle in Krumbach besteht weiterhin die 3G-Regel sowie Maskenpflicht. (AZ)