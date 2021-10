Handball

Ein Niederraunauer Mädel gewinnt den Berliner Bären

Aus Mittelschwaben in die Bundeshauptstadt – und später in die große Handball-Welt? Maresa Lochbrunner freut sich zusammen mit ihrem Heim-Trainer Dieter Rösch über den Preis als beste Turnierspielerin in Berlin.

Plus Was die erst 13-jährige Handballerin Maresa Lochbrunner so stark macht und wie der TSV Niederraunau es immer wieder schafft, herausragende Talente zu formen.

Wer genau hingesehen hat in den vergangenen Jahren, konnte eine erstaunliche Entwicklung in der Handball-Abteilung des Dorfvereins TSV Niederraunau beobachten. Denn wie bei einem Eisberg ist hier nur die Spitze sichtbar, während sich der äußerst aufwendige Übungsbetrieb des Nachwuchses weitgehend unerkannt von der Öffentlichkeit abspielt. Dabei sind allein hier mehr als 20 Trainer allein im Jugendbereich tätig, die momentan zwölf Mannschaften für die Saison fit machen beziehungsweise Kindern erste sportliche Schritte ermöglichen wollen. Die Erfolge können sich wirklich sehen lassen; mehrfach schon haben es Talente des TSV Niederraunau in die große Handball-Welt geschafft. Nun schickt sich eine 13-Jährige an, mit großen Schritten weiterzukommen.

